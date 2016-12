Norges eldste feiret med stil

100-årsbrevet fra kongen har kommet for lengst. Andre juledag rundet Elisabeth Julie Ekenæs 112 år.

Jubilanten ble feiret av familie og alle beboere på St. Halvardshjemmet i Oslo med flagg og sang. Kaken, en stor marsipankake med marsipanroser og sjokolade var en 112-åring verdig.

Elisabeth Julie Ekenæs kom til verden i 1904, og kan derfor kalle seg Norges eldste.



Under feiringen var nærmeste familie til stede. Niesen Eva Kristiansen Skjelin (83) sier at hun tror det er tre grunner til at tanten har blitt så gammel.

– Hun har aldri tatt en røyk, aldri tatt en dram og holdt seg unna mannfolk, sier hun og legger til:



– Også har hun alltid hatt godt humør.

FEIRES MED KAKE: Elisabeth Julie Ekenæs fyller 112 år andre juledag - derfor er en flott kake en selvfølgelighet. Foto: Trond Solberg , VG

UNG DAME: Elisabeth Julie Ekenæs er i dag 110 år gammel. her er hun om lag 25 år gammel på et bilde fra slutten av 1920-årene. Foto: Privat

I voksen alder jobbet Ekenæs som syerske for Otto Robsahm, hvor hun blant annet sydde klær for døtrene til Leif Juster og Jens Book-Jenssen. Ekenæs ble født klumpfot, og ble gjennom livet plaget av foten som i senere år har blitt amputert. Familien tror dette er grunnen til at hun aldri giftet seg eller fikk egne barn.

Eva Kristiansen Skjelins sønn, Jan Frode Kristiansen, forteller at jubilanten fortsatt er ved godt humør og har god appetitt. Kristiansen forteller at han syns jubilanten er i god form, og at hun ikke har forandret seg stort de siste fem årene.

103 ÅR GAMMELT: Ni år gamle Elisabet Julie Ekenæs (til høyre) fotografert i 1913 sammen med storesøster Karoline. Foto: , ASPAAS NILSEN

– Om 71 dager er hun Norges eldste gjennom tidene, men jeg tror hun kommer til å bli verdens eldste, sier han fornøyd.



Da Elisabeth Ekenæs flyttet inn på St. Halvardshjemmet som 99 og et halvt-åring var hun allerede den eldste på sykehjemmet. Ekenæs har ikke snakket på over 10 år, men da hun hører stemmene til familien kvikner hun til. Særlig da hun får høre den kristne sangen «Min båt er så liten».

– Hun var blant annet søndagsskolelærer i en pinsemenighet i Oslo, så hun har alltid likt musikk, sier Jan Frode Kristiansen og tar en trall for jubilanten.

