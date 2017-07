Mats hadde ikke vannski - fant frem bestemors spark

Mats Lamo (21) fikk god bruk for bestemors sommerparkerte spark da vannet fristet i Vadsø havn.

Den som trodde en spark bare var et fremkomstmiddel vinterstid, måtte tro om igjen da Mats Lamo var i aksjon i Vadsø.

– Vi hadde ikke vannski og fikk heller ikke kjøpt noen i Vadsø. Noe måtte vi jo finne på. Da tok jeg med bestemors spark på jobb og sveiset på en plate, sier Mats Lamo (21) til VG.

Til daglig jobber Lamo som mekaniker. Med nykjøpt våtdrakt fra Europris og spark under beina ble det en fartsfylt seanse i Vadsø havn for Lamo og kompisgjengen tidligere denne uken. Saken ble først omtalt av iFinnmark.no.

Så sparken i lokalavisen

21-åringen spurte ikke bestemor om lov før han bygde om sparken hennes. Hun visste derfor ingenting om den nye doningen før hun leste lokalavisen, men barnebarnet hevder at hun tok det hele med godt humør.

– Hun lo bare da hun så bildet i avisen, sier Lamo.

Kameraten Håvard Bietilæ førte båten. Ifølge lokalavisen var det derimot for kaldt i vannet til at han dristet seg uti. Lamo taler varmt om nyvinningen.

– Jeg falt i vannet flere ganger da vi prøvde sparken. Når farten ble for høy, kom den i ubalanse. Men jeg kan absolutt anbefale dette til andre, sier han til VG.

Må bygge om sparken igjen

FULL FRES: Mats Lamo (21) synes vannsparken fungerer godt i praksis. Foto: Tom Arild Antonsen

Bestemor hadde uansett ikke bruk for spark i sommer. Den sto parkert under verandaen. Men til vinteren trenger hun den. Det blir derfor ingen permanent vannspark på Lamo og kompisgjengen.

– Jeg kommer til å skjære av platen slik at hun får brukt den i vinter, sier Lamo.

Til iFinnmark.no sier Lamo at han ikke har planer om å ta patent på vannsparken. Likevel tyder mye på at han og vennene ikke er først ute med å teste spark på sommertid. Bilder av spark-seansen ble lagt ut på Facebook-gruppa «Du vet du er fra Vadsø når...» og flere bemerket at det var vanlig å gjøre dette på 80-tallet.