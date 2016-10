«Killer Clowns»-fenomenet har kommet til Norge

Politiet i Salten, i Romsdal og på Romerike måtte tirsdag kveld rykke ut etter meldinger om skremmende klovner.

Fenomenet er internasjonalt og har de siste ukene skapt frykt i USA og Storbritannia. De siste dagene har det også vært hendelser i Sverige – og nå også flere i Norge.

– Jeg kom kjørende ved skolen på Auli da jeg plutselig ser en klovn. Han står først stille, så løper han mot oss med en slaggjenstand. Han kommer veldig truende mot bilen, hvor jeg hadde to barn. Da var det bare å gi gass, forteller den 26 år gamle sjåføren til VG.

Han varslet politiet som fikk kontroll på en 14 år gammel gutt iført klovnemaske på stedet.

– Han hadde helt hvit klovnemaske, slik man bruker på halloween for å skremme. Våpenet var sølvfarget, for meg så det ut som en machete, men det kunne også være et balltre, forteller 26-åringen fra Sørumsand.

Det viste seg senere å være en hockeykølle. Guttens unge alder gjør at han ikke kan straffes og politiet vil ta kontakt med foreldrene før de gjør mer i saken.

– Dette er den første episoden vi har opplevd, men hvis det utarter, slik som i USA, så er ikke det spesielt hyggelig. Det er en unødvendig form for spøk og er gjenstand for skrekk for enkelte, sier operasjonsleder Patrick Solberg i politiet på Romerike.

Bakgrunnen for fenomenet er Stephen Kings skrekkroman «It» fra 1986. Filmen basert på boken kommer på kino til neste år, med Bill Skarsgård i rollen som den oppdiktede drapsklovnen «Pennywise». New Line Cinema, som står bak filmen, har benektet at de står bak alle hendelsene den siste tiden.

Forfatter Stephen King forsøkte å roe ned situasjonen med en Twitter-melding i forrige uke:



Også i Bodø utløse klovner politiutrykning tirsdag kveld.

Ungdommer på vei hjem fra konfirmasjonsundervisning i Rønvik, ble truet av to menn med klovnemasker. I tillegg til masker skal mennene ha hatt på seg dressjakker.

– Noen synes sikkert dette er morsomt, men det er både skremmende og plagsom oppførsel som vi vil slå ned på, sier Espen Fagervold, operasjonsleder i Nordland politidistrikt.

To unge gutter meldte seg senere for politiet. I tillegg til klovnemaske, var de utstyrt med paraply og lekesverd. I etterkant forsto de at det ikke var så lurt.

Også i Eidsvågen i Møre og Romsdal melder politiet om skremmende ungdom utkledd som klovn. På bensinstasjonen stilte klovnen seg utenfor bilen til Aina Innerdal og søsteren.

– Vi var på vei hjem fra Kristiansund da vi så en gutt utkledd som klovn. Vi tenkte på «Killer Clowns» som hadde skapt frykt i USA og ble nysgjerrige, forteller 21-åringen til VG.

KLOVNESPØK: Dette møtte Aina Innerdal og søsteren i Eidsvågen tirsdag kveld. Foto: , Aina Innerdal

Klovnen sprang etter bilen deres og da de stoppet på bensinstasjonen stilte han seg på hengerfestet.

– Han gynget bilen opp og ned, og så tok han opp en stor kniv som han skrapte på vinduet med. Det så ut som en ordentlig kniv. Da ble jeg lei, men jeg kunne ikke kjøre siden han holdt fast i bilen. Da ringte jeg politiet og spurte hva jeg skulle gjøre, forteller Aina, som også tror klovnen lagde en ripe med biltaket med kniven.

Politiet har ikke kommet i kontakt med gutten som de anslår er i ungdomsskolealder.

I Storbritannia har det vært flere alvorlige episoder i forbindelse med klovnehysteriet. Nylig ble Ashley Symes (23) selv angrepet og slått i nesen da han forsøkte å skremme feil fyr i parkeringskjeller i Chatman.

Britisk politi har bedt folk slutte å kle seg ut som klovner i det offentlige rom.