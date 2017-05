Her driver husbåten midt i Veafjorden

En flytende fritidsbolig hadde søndag slitt seg løs og fløt fritt på Veafjorden i Vaksdal.

Beboere og ferierende ved Veafjorden i Vaksdal kommune kunne søndag observere et sjøhus på avveie på fjorden.

Huset er altså av typen som ligger på vann til daglig. Men da flyter det på vannet, ikke driver rundt med bare taket synlig.

En BA-tipser kjørte i bil langs fylkesvei 569 ved Stamnes da han så det drivende huset.

SYNKENDE: Fritidsboligen trakk inn vann, og var på tur å synke. Foto: Bente Boge

– Jeg fikk helt sjokk. Jeg har ikke sett lignende før, men det var stilig, forteller en tipser til Bergensavisen, som først omtalte saken.

Fløt på fjorden

Bente Boge var på hytta i området da hun hørte om huset på vannet, og at det holdt på å synke. Hun måtte dra ned for å se hva det handlet om.

– Jeg så det inne i fjorden. Huset har ligget og flytt en stund. Jeg tenkte bare: «huff a meg, det er sørgelig hvis det går ned», sier Bente Boge til VG og fortsetter:

– Jeg håper det fortsatt flyter.

Se, en flytende by!

Politiet opplyser til VG at de søndag har mottatt flere meldinger om det flytende huset.

– Den første meldingen kom klokken 11 i morges og gikk ut på at et hus fløt på fjorden, og at man så bare øverste delen av huset, forteller Frode Kolltveit, operasjonsleder i Vest politidistrikt til VG.

– Hvordan dette har skjedd vet jeg ikke, sier operasjonslederen.

Han forteller at det har vært en samtale mellom eier og kommune hvor det er eier som må følge opp og få huset festet.

Er midlertidig fortøyd

Bergensavisen har snakket med eieren av huset som forteller at det har vært en lang og stressende dag for ham.

– Huset er nå midlertidig fortøyd. Det er ingen forurensningsfare, men det er litt løse planker i sjøen. Arbeidet fortsetter i morgen, sier huseieren til avisen.

Heller ikke eieren visste noe om årsaken til at fritidsboligen hadde slitt seg løs og tatt inn vann.

Kommunen bekrefter at de har vært i dialog med eier og at huset nå er sikret.

– Kommunen har vært opptatt av at det ikke er snakk om forurensning, men det er ikke fare for, sier Torstein Mehus, leder for kommunalteknisk drift i Vaksdal kommune.

VG lyktes ikke søndag ettermiddag å komme i kontakt med eieren av huset.