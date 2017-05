Glemte håndbrekket, bilen fikk seg en dukkert

Stian Magnussen (35) glemte å dra til håndbrekket. Da fikk bilen seg en svømmetur.

Magnussen hadde torsdag tatt turen til Årnes med familien i forbindelse med Årnesdagene. Men det var mange andre som hadde gjort, og kamp om parkeringsplassene. Til slutt fant han en parkeringsplass ved en Circle K-stasjon. Men der ble ikke bilen stående så lenge.

– Jeg må le av det, det er det andre gjør. Jeg tar det ikke så tungt. Det er en litt vonbroten Toyota, men det går, sier Magnussen til VG.

Det viktigste for ham er at ingen befant seg i bilen og at ingen ble skadet.

Det var avisen Raumnes som først skrev om saken.

Magnussen forteller at han hadde tatt en tur opp i gatene på Årnes mens kona ventet på datteren på bensinstasjonen.

– Så ringer fruen og sier at bilen ligger i elven, forteller Magnussen.

Som umiddelbart dro tilbake dit han hadde satt fra seg doningen. Da han kom fram var det bare taket og vinduene som ikke var under vann der Toyotaen lå og vaket i Drogga.

– Den må ha hoppet ut av gir siden den sto der en halv time før noe skjedde. Jeg hadde satt den i første, men glemt å dra på håndbrekket, sier Magnussen.

Bra tørkevær

Han forteller at de ringte NAF for å få hjelp til å få opp bilen, en 2002 eller 2003 modell som 35-åringen nettopp hadde kjøpt av moren sin for å ha som ekstrabil.

Etter tre timer sto den tilbake på landjorden.

– Noen mente at dette går bra siden den har stått i ferskvann. Nå står den til tørking hjemme og jeg har skrudd ut alt som kan skrues ut, så får vi prøve om tre-fire dager, sier Magnussen som beskriver seg selv som «handyman light.»

– Det er kjempebra tørkevær og jeg er den fødte optimist, så jeg skal prøve og se om jeg får det til, sier Magnussen, som for øvrig har bursdag denne fredagen.