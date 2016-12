Fridde med over 1000 fakler natt til første juledag

Mads (29) ville gjøre det umulig for kjæresten Nina (26) å si nei.

Det storslagne frieriet fant sted fem minutter over midnatt etter endt julaften i Skuibakken i Bærum. Ett år på dagen etter at paret møtte hverandre for første gang.

– Jeg hadde lyst til å finne en original måte å fri på. Noe hun vil huske resten av livet, sier Mads Lystvedt Berntsen til VG.

Det var ikke gjort i en fei å fyre opp over 1000 fakler. På julekvelden, etter å ha spist julemiddag og pakket opp gaver, brukte elleve mann halvannen time på oppgaven. Venner og familie hjalp til. På grunn av frosten tok jobben lengre tid enn han hadde trodd.

FORLOVET: Nina Klonteig Kolsung og Mads Lystvedt Berntsen Foto: PRIVAT

– Er det ikke en stor fallhøyde å fri på denne måten?

– Jeg hadde aldri turt å fri på den måten, hvis jeg ikke var 100 prosent sikker på å få et ja, sier han.

Det var Budstikka som først skrev om saken.

Musikk og champagne

Mads hadde tatt med seg glass og champagne. Da kjæresteparet sto på toppen av Skuibakken satte han på Sissel Kyrkjebøs «Se ilden lyse» før han gikk ned på kne.

Første juledag var ikke bare ett år etter han først møtte kjæresten.

– Det var viktig for meg å fri første juledag. Det er også bursdagen til min avdøde mormor. Hun var veldig glad i Nina, sier han.

– Riktig mann for meg

– Jeg svarte selvfølgelig ja, sier forloveden, Nina Klonteig Kolsung, til VG.

Hun forteller at hun måtte lese budskapet på faklene to ganger før hun forsto hva som var i ferd med å skje.

– Jeg var litt i sjokk og det gikk en million tanker gjennom hodet mitt samtidig. Da han satt seg ned på kne skjønte jeg at det var alvor. Men jeg var ikke i tvil. Det er riktig mann jeg skal gifte meg med, sier hun.

– Dette er typisk Mads. Han imponerer og er veldig romantisk. Han har lagt ned mye tid i dette og det betyr mye for meg.

Mads hadde gitt henne noen hint på forhånd. Han hadde blant annet spurt henne om ringstørrelse, så frieriet kom ikke helt ut av det blå.

– Det er veldig bra at jeg var litt forberedt.

Foreløpig ser paret for seg å gifte seg en gang på våren 2019. Førsteprioritet er å flytte inn i en ny leilighet sammen. I dag bor paret sammen i Drammen.

