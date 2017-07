Frank (53) syklet med tolv meter lang flaggstang

Hvordan frakte en tolv meter lang flaggstang fra Grimstad til Arendal? Enkelt; heng den på en sekketralle bak sykkelen.

Slik løste Frank Lillejord (53) transportproblemet da han fikk en gratis flaggstang på jobben.

– Jeg kunne sikkert ha fått en semitrailer til å kjøre den, men da ville det ha kostet veldig mye penger. Derfor vurderte jeg en rimeligere forflytning, sier Lillejord til VG.

Den uvanlige løsningen, som først ble omtalt av Agderposten, kostet kun svette og kalorier. Og den lange ekvipasjen fikk mye oppmerksomhet da de syklet onsdag kveld.

PÅ VEIEN: Frank Lillejord trår til for å få flaggstangen hjem. Foto: STEIN SANDBERG

– Folk bare gliste, det var helt utrolig. De var så positive, sier Lillejord som forteller at folk stoppet bilene for å ta bilder av ham og «hjelpemann» Stein Sandberg som syklet bak for å passe på.

Bremse nedover

– Var det tungt?

– Å ja! Jeg måtte bremse i alle nedoverbakkene og oppover måtte jeg trå til. Jeg gikk litt tom for energi på slutten, men jeg kom meg hjem, smiler Lillejord som brukte tre timer på den 25 km lange strekningen.

Han tipper at flaggstangen veier rundt 40-50 kilo.

SÅ GJØR VI SÅ: Når flaggstangen skal festes til sekketrallen. Kamerat Stein Sandberg (t.v.) hjelper til. Foto: MIRJAM SANDBERG

Turen gikk ikke langs E18, men for det meste på sykkelstier langs mindre sideveier på Sørlandet.

– Vi hadde blinkende lys på sykkelen og bak på flaggstangen. Men det var litt problemer når vi skulle krysse fotgjengerfelt i 90 graders vinkel. Da måtte hjelpemann Stein legge fra seg sykkelen og løfte flaggstangen rundt, forteller Lillejord, som brukte en sekketralle til transporten.

Manglet fundament

– Jeg hadde bundet den veldig gått fast og hadde laget en spesiell patent på sykkelen som gjorde at den svingte. Det gikk utrolig greit, sier 53-åringen.

Han forteller at han jobber hos en entrepenør som lager en idrettshall i Grimstad og der lå også flaggstangen som manglet fundament - og fikk en ny, behendig eier.