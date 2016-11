Flere biler fikk problemer - forvekslet bensin og diesel i drivstoffpumpene

Det ble bom stopp for flere biler etter at de fylte drivstoff ved Best bensinstasjon på Bjørkheim i Hordaland.

Tabben skjedde i 19-tiden fredag kveld da det skulle fylles drivstoff i bensin- og dieseltanken ved bensinstasjonen, som ligger i Samnanger kommune, melder Bergensavisen (BA).

Under fyllingen havnet det nemlig bensin i dieseltanken og diesel i bensintanken.

Eier av Solheim Autoservice og forhandler ved Best bensinstasjon Harald Solheim sier at de var helt ukjent med feilen helt til kunder fikk problemer med bilene sine.

– Vi vet ikke sikkert ennå om det er tankbilen som leverer drivstoffet som har gjort en feil når han har fylt tankene, eller om det er feil på drivstoffet som er levert fra Mongstad, sier Solheim til avisen.

Ble stående fast

Mandag formiddag opplyser Solheim til VG at han så langt kjenner til at ti biler er rammet av fylletabben.

– Men det er tidlig på dagen, så det kan komme flere, sier Solheim.

Han har også fått henvendelser fra flere kunder som har lest om fylletabben, men ikke merket noe galt med bilen.

– De som bare har fylt litt, har det sikkert gått bra for, men de som har tom tank og fylte opp, kom seg ikke ut av stasjonsområdet en gang, sier Solheim.

Rundt klokken 13.30 lørdag ble stasjonen stengt etter at flere kunder hadde fått problemer, og det er inntil videre ikke mulig å fylle drivstoff der.

Solheim opplyser at rammede kunder, må sende regning for reparasjoner til bensinstasjonen, som vil sende denne videre til rette vedkommende.

Teknisk sperre



Circle K Norge AS, som har avtale om levering av drivstoff og kortsystemer til Best-kjeden, sier til BA at alle prosedyrer ble fulgt under fyllingen fredag.

Kommunikasjonssjef Knut Hilmar Hansen opplyser at både tankbilen og bensinstasjonen har en teknisk sperre som skal forebygge feilfylling av drivstoff.

– Hvis det ikke er samsvar, får man ikke fylt. Og det er ingen spor i våre systemer som tilsier at sjåfører har overprøvd systemet, sier Hansen til avisen.

Han opplyser at prøver av drivstofftankene er sendt til Mongstad, og når svarene herfra foreligger, vil de vite mer sikkert hva som har skjedd.

Daglig leder i NAF veitjenester Åge Angeltveit bekrefter overfor BA at de måtte til bensinstasjonen for å hente flere biler på grunn av feilfylling.

Ifølge han kan reparasjon koste opp mot 60.000 kroner.