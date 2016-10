De har ikke ellediller eller krokkofanter, men de har to okser på taket

Reidar Lauritzen trodde ikke sine egne øyne da han så ut av stuevinduet sitt i Tromsø.

– Det var en liten sjokkopplevelse, sier Reidar Lauritzen lattermildt til VG.

Han forteller at han ble ropt inn i stuen i 14.30-tiden lørdag, og så at naboen hadde fått et litt spesielt besøk:

– Bare tredve meter fra oss, på naboens garasje sto det pinadø to okser på garasjetaket. Det er ikke hver dag!

LUFTETUR: Det ble en spesiell lørdag for naboene, i alle fall. Foto: REIDAR LAURITZEN

Han forklarer at det bor en bonde i nærheten, og at det var hans to okser som hadde tatt seg en liten luftetur lørdag.

– Det var jo litt rart at de skulle hoppe opp der, for det var ikke noe mat eller noe som lokket dem opp. Kanskje de bare skulle nyte utsikten, sier Tromsø-væringen.

LES FLERE UTROLIGE HISTORIER HER!

Han sier at naboens garasje er gravd ned i bakken på andre siden, og at det derfor var mulig for de to oksene å hoppe opp på taket derfra.

De to kameratene gikk ned igjen selv, forklarer Lauritzen.

– Jeg så på dem da de gikk ned etter å ha vært på taket i 15–20 minutter, og de kom seg trygt ned, sier han.

KULE OKSER: De to oksene kom seg trygt ned fra taket i Tønsvik i Tromsø kommune. Foto: REIDAR LAURITZEN Foto: REIDAR LAURITZEN

Det var Nordlys som først omtalte garasjebesøket.

Oksene er ikke de eneste som har vært på taket: I august omtalte VG et ektepar fra Tomter i Østfold fikk skogens konge med et brak gjennom taket sitt, mens Kim Norgård fikk tyver gjennom taket i sykkelbutikken.

Les mer om en annen ku: En brasiliansk mann mistet livet da en ku falt gjennom taket