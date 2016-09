Bilen ble stjålet – Lars (48) sporet opp biltyvene med mobilen

En digital kjørebok i den stjålne firmabilen gjorde at Lars Kristiansen (48) kunne lede politiet rett til biltyvene.

Da Lars Kristiansen skulle på jobb tirsdag morgen, oppdaget han at firmabilen var sporløst borte.

Det de to biltyvene i 50- og 20-årene ikke visste, var at det var installert en såkalt digital kjørebok i kjølemontørens bil.

Gjorde jobben for politiet



– Da jeg så at bilen var borte, slo jeg på tråden til politiet og fortalte dem hvor den befant seg. Et kvarter senere var de på plass utenfor en leilighet ikke langt unna her, hvor de hadde funnet den. Det er helt fantastisk, sier Kristiansen til VG.

Det var Eidsvoll Ullensaker Blad som først omtalte saken.

De elektroniske kjørebøkene viser en mengde data, blant annet reiserute, tidspunkt og gjennomsnittlig hastighet. Kristiansens mobiltelefon var koblet med den digitale kjøreboken.

– Det er mange firmaer som har elektronisk kjørebok i sine biler for å kunne vite hvor de ansatte er slik at de lettere kan dirigere mannskapene i forhold til oppdragene, forteller Kristiansen.

Fant igjen alt av verktøy - på annen adresse



Bilen til 48-åringen var riktignok tømt for verktøy. Målingene på kjøreruten til biltyvene viste at mennene hadde lasset av tyvegodset på en annen adresse enn hvor bilen ble funnet. Også dette ble funnet i god behold.

– Jeg var selvsagt nervøs for at verktøyet var tapt. Det var verdier for rundt 300.000 kroner. Men ved hjelp av kjøreboken, kom så og si alt til rette. Jeg hadde skikkelig hell i uhell, sier en fornøyd Kristiansen.

De to pågrepne mennene er kjenninger av politiet.