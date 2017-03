Regjeringen vurderer nytt minnested på Utøya – naboer reagerer kraftig

Naboene mener de igjen blir overkjørt når kommunalminister Jan Tore Sanner (H) vurderer forslaget til nytt minnested fra AUF og 22. juli-støttegruppen.

AUF-leder Mani Hussaini og leder for støttegruppa Lisbeth Røyneland presenterte 9. februar sitt forslag til løsning for et minnested etter 22. juli-terroren. De vil etablere et minnested på tomta som AUF eier på Utøykaia. Men naboene ble ikke varslet om pressekonferansen på forhånd, noe de reagerte kraftig på.

– Vi inviterte derfor raskt til et møte med Hole kommune, velforeningen og de berørte naboene i området for å få deres synspunkter, sier Sanner til Dagsavisen.

Les mer: Departementet sa ja til omdiskutert minnesmerke

På møtet gjorde Sanner det klart for naboene at det er Støttegruppen og AUFs forslag som nå vil bli vurdert av regjeringen som alternativ til Sørbråten. Møtet ble holdt mandag, og naboene er fortsatt kritiske.

– Vi opplever ingen dialog i møtet, men en presentasjon av et forslag hvor alle rammene ligger fast og hvor vi ikke har noen innflytelse på prosessen med valg av plassering, heter det i en pressemelding advokat Harald Stabell sender på vegne av de berørte naboene.

Kunstekspertens anmeldelse: Her er minnesmerket på Utøya

Naboene reagerer også på at de blir fremstilt som egoistiske og vanskelige.

– Vi opplever at vi blir fremstilt som egoistiske og vanskelige naboer, når vi derimot var de som risikerte livene våre 22. juli for å redde ungdommer i livsfare. Det eneste vi ber om, er at vår psykiske helse skal bli ivaretatt, og at vi frivillig og etter eget ønske skal kunne oppsøke et nasjonalt minnested.

Regjeringen besluttet opprinnelig i fjor at det nasjonale minnestedet etter terroren 22. juli 2011 skulle stå klart på Sørbråten i Hole kommune i 2017.

Forslaget ble møtt med kraftig motstand blant naboene, som ikke har ønsket å bli kontinuerlig minnet om tragedien.