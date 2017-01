Mistet datteren på Utøya - tar livet tilbake med musikk

Etter at døtrene ble skutt på Utøya, klarte Marit Trønnes (48) aldri å komme tilbake til lærerjobben. Musikken ble viktig for at hun skulle klare å gå videre i livet.

Etter sommerferien 2011 skulle Marit Trønnes fra Halden egentlig bytte jobb. Hun hadde jobbet i barnehage og på barneskole i mange år, og skulle over til forsterket avdeling på ungdomstrinnet.

Men det ble helt umulig å være lærer den høsten.

Den 22. juli ble de to eldste døtrene skutt på Utøya. Elisabeth (16) ble drept, og Cathrine (17 år da) ble hardt skadet.

SØSTRENE: Elisabeth Trønnes LIe (t.v) mistet livet. Cathrine Trønnes Lie ble livstruende skadd. Foto: Privat/Ylva Nyborg Berger

Cathrine kom etter hvert hjem fra sykehuset med arr etter skuddsår i armen og i brystet, og store sår på sjelen. Yngstedatteren Victoria var syv år.

– Ennå sliter jeg med posttraumatisk stress-syndrom. Jeg har vanskelig for å takle uforutsette situasjoner. Jeg gråter lett, og blir fort sliten. Siden jeg er i full beredskap hele tiden, bruker jeg mye krefter bare på det å være ute blant folk. Etter en bytur ligger jeg rett ut, forteller Marit.

Hun oppsummerer det slik: Tror ikke jeg er noen god pedagog.

Musikken har vært terapi i de mørkeste stundene, og det å stå på en scene er noe hun takler.

– En konsert er forutsigbar. Da er det regi på alt som skjer. Jeg er på scenen og publikum er i salen. Men når konserten er over, kan jeg få problemer, medgir hun.

MARITS MUSIKK: Tida er inne. Foto: Kyrre Lien , VG

Munter musikk

Tittelkuttet på Marits nye album heter «Tida er inne».

– Det handler om å legge noe bak seg. Om å godta det som har skjedd og komme videre i livet, forklarer Marits mann, Magne Skibsted Jensen (53).

Han er også med på albumet med gitar og koring. De fleste låtene lovpriser på ulikt vis selve livet, for Marit ville gi ut munter musikk..

– Jeg har brukt musikk man blir i godt humør av til å komme opp av kjelleren. Til å ta livet tilbake, sier hun.

– Og til å ta tilbake sommeren. Marit har alltid elsket sommeren. Men etter 2011 har ikke sommeren kunnet begynne før etter 22. juli, fortsetter ektemannen.

– Nei, ikke før etter 18. august. Datoen for begravelsen, korrigerer Marit.

Elisabeth var den siste av Utøya-ofrene som ble begravet.

Da 200.000 deltok i rosetog ved Rådhusplassen i Oslo, satt Marit hos Cathrine på Ullevål. Hun måtte gjennom en rekke operasjoner, derfor drøyde de med begravelsen i Immanuels kirke i Halden til Cathrine var sterk nok til å være med.

– Etter hvert begynte jeg å lage musikk man blir i godt humør av selv. Det var helt merkelig hvordan den bare kom. Noen ganger hadde jeg melodien først, og så kom verselinjene etter hvert. Andre ganger hadde jeg verselinjene først og så kom melodien, forklarer hun.

En trist sang

MISTET LIVET PÅ UTØYA: Elisabeth Trønnes Lie. Foto: Privat

En periode var hun veldig produktiv.

– Jeg ble presentert for nye sanger hver dag, forteller Magne.

– Det var et halvt år etter dommen. Livet var blitt litt roligere, men jeg hadde mye jeg måtte bearbeide og få ut, sier Marit.

Samtidig som Marit var i dyp sorg over tapet av datteren, kunne hun lett ta inn over seg andres sorg. Da hun leste boken om Christoffer-saken, følte hun veldig med den åtte år gamle gutten som døde etter langvarig mishandling.

Sangen «Barndom» er inspirert av Christoffer.

– Jeg tror at sorg er gjenkjenbart. Sorgen over å miste et barn og sorgen over hele tiden å kjenne på usikkerheten hjemme, er kroppslig mye av det samme. Derfor kan mange kjenne seg igjen her. En dame som hørte «Barndom» sa til meg at den var som en beskrivelse av det forrige ekteskapet hennes, forteller Marit.

Kjærlighet

Men «Barndom» er den eneste triste sangen på Marits album. De fleste sangene har et budskap om at det er mye å glede seg over i livet.

Det er mye kjærlighet i tekstene. Det skinner igjennom at de er skrevet av en person som elsker, og som blir elsket.

Marit og Magne giftet seg i 2013. De hadde truffet hverandre fem år tidligere, da Marits tre døtre var med i Fredrikshalds teaters oppsetning av musikalen «Annie».

Magne hadde to av rollene på scenen, mens Marit jobbet i kulissene. Etter Annie ble det opprettet et tribute-band for The Kinks, «Kinky Way». Magne var sanger og gitarist, og Marit kordame.

Det ble starten på et musikalsk samarbeid som skulle utvikle seg til dyp kjærlighet.

Den siste sangen på Marits album var opprinnelig hennes overraskelse til Magne da de giftet seg.

– Jeg holdt en vanlig tale for bruden. Men Marit holdt ingen vanlig tale for meg. Hun hadde vært i studio og spilt inn en pianoversjon av Mirakel, og så sang hun den for meg og hele selskapet. Da stoppet verden litt opp, forteller Magne.

«Mirakel» handler om å finne styrke i kjærligheten. «I dine kyss åpner himmelen seg på ny.»

KJÆRLIGHET: Marit Trønnes og Magne Skibsted Jensen giftet seg to år etter Utøya-tragedian. Foto: Kyrre Lien , VG

Elisabeths musikk

Alle Marits døtre arvet morens musikkinteresse. Elisabeth var i god gang med å skrive egne tekster og melodier da hun døde.

– Jeg ser for meg at hun godt kunne ha utviklet talentet. Hvis hun hadde fått leve, er det ikke umulig at hun hadde gitt ut CD med egen musikk, sier Marit.

I likhet med moren hadde Elisabeth mye tekst og musikk inni seg. Mye av det spilte hun inn på telefonen.

– En dag orker jeg kanskje å ta fram snuttene hennes og jobbe videre med dem. Kanskje jeg klarer å spille dem inn selv. Men det kan bli veldig tøft, sier hun.

Marit har alltid vært opptatt av sang og musikk. Da hun var 10-11 år pleide hun å besøke gamlehjemmet i Halden sammen med to venninner. Men det var først etter Elisabeths død, etter at rettsaken var over, at hun begynte å skrive musikk selv.

– Jeg tror det skjer noe i hjernen når man opplever et traume. Hodet fungerer ikke som før lenger. Man er høyt opp og langt nede. Kan hende det utløser kreative sider som har ligget der og ikke vært tatt i bruk tidligere, sier Marit Trønnes.