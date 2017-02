Utøya-overlevende Mubarak (25) får tilbake statsborgerskapet

Mubarak Ahmed Taleb beskriver årene uten statsborgerskap som et fengsel. – Det betyr veldig, veldig mye, sier han.

I dag kom beskjeden han kanskje ikke helt har turt å drømme om: I et rykende ferskt vedtak fra Utlendingsnemda (UNE) står det svart på hvitt at hans norske statsborgerskap ikke tilbakekalles likevel.

– Jeg trodde nesten ikke det jeg leste da advokaten min sendte meg vedtaket. Jeg måtte lese det tre ganger, og ringe ham for å dobbeltsjekke at det stemte, sier Taleb til VG.

Han er over seg av glede.

– Det betyr veldig, veldig, veldig mye. Jeg har tenkt mye på datteren min, og nå skal jeg ta med datteren min og feire, sier han.

– Psykisk tortur

De siste to årene har han levd i uvisshet om fremtiden etter at norske myndigheter tilbakekalte hans norske statsborgerskap. Det samme skjedde med hans tre søstre.

Bakgrunnen var at faren og storebroren til Ahmed løy om opprinnelsesland da de kom til Norge. De fortalte norske myndigheter at de kom fra Somalia, ikke Djibouti, fordi de hadde hørt at det økte sjansen for å få opphold.

– De siste årene har vært ille. Det har vært en psykisk tortur, og jeg føler jeg har vært i fengsel i to år. Jeg har mistet masse rettigheter, og har følt at jeg har blitt straffet, sier Taleb.

Stevnet Staten

Talebs advokat Øystein Løken forteller VG at han er strålende fornøyd med omgjøringen av vedtaket.

– Det som er en dobbel glede er jo at han får anledning til å være med og arbeide og å skape velstand i Norge ved at han blir en vanlig samfunnsborger, sier han, og legger til at de har kjempet hardt de siste årene for å få saken omgjort.

Taleb stevnet nemlig utlendningsmyndighetene og saken var berammet til å komme opp i retten i nær fremtid.

– Det har vært mange år med juridisk uenighet, og så har det skjedd mye i det siste med juridiske avklaringer, og det har vist seg at vi har hatt rett, sier Løken.