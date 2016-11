Utløste politiaksjon i Vestfold – kan få erstatningskrav på 100.000

Politiaksjonen som ble utløst etter at en naken mann veivet med våpen langs riksveien i Sande, kostet politiet 100.000 kroner. Det kan svi på pungen både for mannen og de andre involverte.

Det opplyser politiadvokat Cathrine Thiis Evensen ved Drammen politistasjon til VG.

Søndag ble tre personer pågrepet i en væpnet politiaksjon etter at en mann ble observert naken og bevæpnet langs riksvei 319 i Sande. Hendelsen førte til at syv politipatruljer og et politihelikopter rykket ut.

– Dette er alvorlig, ulovlig og koster veldig mye. Det er sannsynlig at de involverte får et erstatningskrav for det de gjorde, sier hun.

Sjekk hva som skjedde: Politiet observerte naken mann med våpen – tre pågrepet.

I tillegg til den nakne mannen skal det også ha vært en mann som var iført heimevernsuniform og med våpen. En kvinne skal også ha filmet hendelsen og sendt det direkte til lukkede grupper på Facebook. Alle tre er nå avhørt og løslatt, ifølge Evensen.

– Kvinnen som lastet opp videoene og mannen som gikk med våpen mener at den tredje personen var til stede, men at han ikke var delaktig i hendelsen. De benekter heller ikke at hendelsen med luftvåpen skjedde, sier hun.

– Vi ser ingen grunn til å varetektsfengsle dem, legger hun til.

Samtidig opplyser politiadvokaten at ingen av gjerningspersonene har bedt om forsvarer foreløpig, men at politiet har opprettet sak på dem.

– Jeg kan ikke si så mye mer om denne saken nå, men vi regner med å bli ferdige med den mandag neste uke.

De involverte skal ifølge politiet ha hatt tilholdssted i en campingvogn ved Hanekleiva. Informasjon fra tjenestemennene i politihelikopteret tilsier at minst én av de involverte fremsto som påvirket. Personene er etnisk norske og mellom 22 og 37 år, og ikke tidligere kjenninger av politiet.