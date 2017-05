UD om egen bruk av bistandspenger: «Gjennomgående svakheter»

Utenriksdepartementet har gjennomført en stikkprøvekontroll av 13 bistandsavtaler. Hovedfunnene beskrives blant annet som «dårlig» og med «gjennomgående svakheter».

Det var i desember i fjor at utenriksminister Børge Brende beordret Sentral kontrollenhet i eget departement til å gjøre to granskninger:

• En stikkprøvekontroll av såkalte tilskuddsavtaler, hvor mottakeren får bistandspenger uten å måtte konkurrere i en anbudsprosess.

• En gjennomgang av UDs syvårige samarbeid med International Law and Policy Institute AS (ILPI) fra 2009 til 2016, som resulterte i overføringer på til sammen 193 millioner kroner, ifølge rapporten.

Begge granskningene kommer som et resultat av VGs avsløringer rundt UDs tildelinger til konsulentselskapet ILPI.

– Etter at gjennomgangene nå er sluttført er min foreløpige vurdering at det interne regelverket og de sentrale lovverk som regulerer tilskuddsforvaltningen, er tilstrekkelige. Utfordringene er snarere knyttet til etterlevelse og praktisering av eksisterende internt regelverk, samt dokumentasjon av at de nødvendige vurderinger av regelverk er gjennomført, skriver Brende i et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.

Inngikk avtaler på feil grunnlag



Stikkprøvekontroll-rapporten, som ble offentliggjort sammen med ILPI-rapporten i dag, slår blant annet fast at:

• I to tilfeller var søkeren ikke søknadsberettiget under den aktuelle ordningen.

• Habilitetsvurderinger er ikke rutinemessig gjennomført.

• Budsjettvurderingene fremstår som gjennomgående svak. Dette gjelder både i henhold til vurdering av timepriser, tidsbruk og dekning av indirekte kostnader.

• Det finnes gjennomgående svakheter knyttet til vurdering av regelverk for offentlige anskaffelser og reglene for offentlig støtte forut for avtaleinngåelsen.

• Det er ofte dårlig sammenheng mellom de vurderinger som er dokumentert i beslutningsdokumentet og innholdet i den signerte avtalen.

• Det er avdekket gjennomgående svakheter knyttet til oppfølging av avtaler. Dette gjelder særlig kontroll og vurdering av rapporter som tilskuddsmottaker sender inn.

• Samtlige avtaler som er omfattet av denne rapporten ble inngått som tilskuddsavtaler. Fire av avtalene inneholder imidlertid momenter som kan tale for at avtalene burde vært inngått i henhold til anskaffelsesreglene.

• Relevante saksdokumenter og vurderinger blir ikke dokumentert og arkivert i tilstrekkelig grad og på systematisk måte.

Samtidig påpeker rapporten at prosjekt- og risikovurderinger har vært «relativt grundige» og at det ikke er funnet konkrete brudd på EØS-regelverket.

Rapportens konklusjon er på to setninger. Den første forteller at gjennomgangen har vist at lover og regler er tilstrekkelige.

Den andre forteller at «gjennomgangen avdekker imidlertid utfordringer som gjelder etterlevelse av regelverket.»

– Betydelig overskudd



Etter at VG reiste spørsmål om en tilskuddsavtale mellom UD og ILPI på 24 millioner kroner i oktober, beordret Brende samme dag en granskning av avtalen.

Denne ble offentliggjort i desember og konkluderte med at ILPI aldri burde ha fått tilskuddet som et aksjeselskap, hvorpå Brende ba om enda en rapport, denne gang om hele det syvårige samarbeidet med konsulenselskapet ILPI.

Det er denne som er offentligjort i dag.

«Gjennomgangen viser at samarbeidet med ILPI i perioden 2009-2016 hadde flere trekk som til sammen gjør samarbeidet spesielt. Gjennomgangen har ikke funnet dokumentasjon som viser at en fra utenrikstjenestens side vurderte spørsmål av overordnet karakter, for eksempel ILPIs dobbeltrolle som tilskuddsmottaker og leverandør av faglige tjenester eller knyttet til kostandseffektivitet,» står det i rapporten.

Videre skriver UDs husgranskere at de har avdekket «stikkprøver indikerer at ILPI kan ha hatt et betydelig overskudd fra tilskuddsprosjektene. Verken i forbindelse med søknad, utbetalinger eller regnskapsrapportering ble det stilt spørsmål om dette fra utenrikstjenestens side.»

– Brukt tilskudd til å finansiere anskaffelser



I en liste over konklusjoner skriver UD at de ikke har grunn til å tro at det har skjedd brudd på habilitetsbestemmelser. De mener derimot at ILPI i to tilfeller har mottatt tilskudd de ikke var kvalifisert til.

UD har i tillegg hatt «liten bevissthet» om skillet mellom tilskuddsmidler og rene driftsmidler. Departementet har «i flere tilfeller brukt tilskudd til å finansiere anskaffelser til eget bruk, i strid med ordningsregelverk og de forutsetningene som lå til grunn for bevilgningen.»

Av de 193,6 millionene som er overført til ILPI på syv år, kommer 68 prosent fra tilskuddsposter, altså 131 millioner.

Njål Høstmælingen, en av tre som var med å starte ILPI, har sendt VG en uttalelse.

– Gjennomgangen omhandler departementets saksbehandling. Rapportene viser at det ikke er funnet noe som indikerer at det foreligger lovbrudd eller brudd på habilitetsbestemmelser, men at det har foreligget flere svakheter i departementets forvaltning av tilskudd og anskaffelser, står det i uttalelsen fra ILPI, som nå er under avvikling.