Tidligere fagdirektør i Norad om ambassadør-saken: Burde ikke fått bistandspenger

Da ambassaden i Jakarta bevilget 1,4 millioner kroner til kvinnen ambassadøren var i et forhold med, fikk de et kulturprosjekt til å se ut som bistand.

Det mener Øyvind Eggen, tidligere fagdirektør i Norads evalueringsavdeling.

– Det nærmer seg det uredelige å gjøre det på denne måten, sier Eggen, som i dag er rådgiver i tankesmien Civita.

Eggen har fått gjennomgå alle dokumentene om kvinnens kulturprosjekt som VG har fått innsyn i.

– Her har man åpenbart tøyd strikken så langt det er mulig å tøye den med tanke på å få et prosjekt til å fremstå som noe annet enn hva det egentlig er, sier han.

Bistandspenger

VG avslørte 18. juni at Stig Traavik, Norges tidligere ambassadør til Indonesia, var personlig involvert da en kvinnelig kulturarbeider han var i et hemmelig forhold med mottok 1,4 millioner bistandskroner fra ambassaden til et kulturprosjekt i 2014 og 2015.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har laget et internasjonalt regelverk for hva slags kulturformål som er godkjente for såkalte ODA-midler – bistandspenger.

OECD skiller mellom det som er «kapasitetsbyggende», altså langsiktig støtte til infrastruktur og for eksempel musikkskoler i mottagerlandet, og det som er engangshendelser, for eksempel støtte til en konsertturné.

Det første kvalifiserer til bistand, ikke det siste.



FORSKER OG FAGDIREKTØR: Øyvind Eggen har tidligere vært forsker ved NUPI og fagdirektør i Norad-avdelingen som evaluerer bistand. I dag er han rådgiver i tankesmien Civita. Foto: NORAD

Forestillinger og skolebesøk



Det aktuelle kulturprosjektet handlet om å gjøre et av verkene til en norsk forfatter kjent i Indonesia, noe ambassaden mente ville føre til debatt om avskoging.

OECD påpeker i sitt regelverk at promotering av giverlandets kultur ikke kan innrapporteres som bistand.



Rent konkret holdt kulturarbeiderens organisasjon en håndfull forestillinger og en litteraturdiskusjon, i tillegg til å besøke to skoler og ha et seminar.

– Det opprinnelige prosjektet synes åpenbart ikke å være et bistandsprosjekt etter kravene til OECD, men etter alt papirarbeidet så kan det kanskje være det, sier Eggen.

Skrev prosjektmålene selv



Eggen sikter til kontakten ambassaden hadde med kulturarbeideren, hvor de hjalp henne med å utvikle søknaden. I en e-post vinteren 2014 fremkommer det i klartekst at «ambassaden informerte om reguleringene (…) som prosjektet er nødt til å passe inn i».

Ambassadens påpekninger finner deretter veien inn i kulturarbeiderens reviderte søknad, bedre tilpasset OECDs regelverk.

Senere, 12. juni 2014, er ambassaden i en e-post bekymret over at kulturarbeiderens mål er for mange, brede og lite målbare.

De presenterer derfor to målformuleringer overfor henne, som hun godkjenner og som deretter ordrett gjengis i ambassadens beslutningsdokument for bevilgningen av prosjektpengene. Dokumentet signeres samme dag av ambassadens ministerråd Marianne Damhaug.

«Vakkert»

– Her har de involverte strevd med å gjøre et rent kulturprosjekt om til et utviklingsprosjekt. Etter masse frem og tilbake med søkeren, har de til slutt produsert dokumentasjon som får dette til å fremstå både som et demokratiprosjekt og et likestillingsprosjekt. Det får det til og med til å se ut som et miljøprosjekt, forklarer Eggen.

OECD-kravet om at bistand til kulturformål skal være «kapasitetsbyggende» løses ved å avholde «fokusgruppediskusjoner» og seminarer.

– For en fagnerd blir dette faktisk ganske vakkert til slutt. Papirmøllen produserer til og med en omfattende risikoanalyse. Det er musikk i ørene til byråkratene, men innebærer nødvendigvis ingenting med tanke på hvordan prosjektet gjennomføres, sier Eggen.

FORSKER: Seniorforsker Elling N. Tjønneland ved Christian Michelsens institutt i Bergen. Foto: Tor Erik H. Mathiesen , VG

– Ikke bistand



VG har også intervjuet andre med bistand som sitt fagfelt.

– Så vidt jeg kan se burde ikke Utenriksdepartementet ha brukt såkalte 03-midler til dette prosjektet, sier forsker Stein Sundstøl Eriksen ved Utenrikspolitisk institutt (NUPI) til VG.

– Dette ser ut til å være en engangsbegivenhet, og selv om man kan hevde at prosjektet kan tenkes å ha langtidsvirkninger mener jeg at dette ikke er tilstrekkelig til at det kan regnes som kapasitetsbygging ut fra definisjonen fra OECD, sier Eriksen.

– Hvis hovedformålet er norsk kultureksport, så synes jeg det ikke er noe å bruke 03-midler på, sier seniorforsker Elling Tjønneland ved Chr. Michelsens Institutt, som understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag.

AMBASSADEN: I dette bygget holder den norske ambassaden i Indonesias hovedstad Jakarta til. Foto: Foto: Agus D. Laksono / Alamy Stock Photo

Møtte motstand

Det hører med til historien at ambassaden i Jakarta møtte motstand fra UD i Oslo.

«Å fremme kunnskapen om norsk drama i Indonesia er et 02-formål [generell utenriksforvaltning], ikke noe vi kan bruke 03-midler [bistandspenger] til», skrev seniorrådgiver Carsten Hveem Carlsen i januar 2014 fra UD i Oslo.

Ambassaden forklarte et døgn senere at de mente kulturprosjektet var «institusjonsbyggende», blant annet på grunn av planer om workshoper.

Videre mente de at prosjektet kom til å styrke den aktuelle øyas kulturinstitusjoner, norske kulturuttrykk skulle bli oversatt til indonesisk og «prosjektets kjerne» var å bruke kultur for å bygge «et levende sivilsamfunn og et pluralistisk demokrati».

Utenriksdepartementet lot seg overbevise.



– Det er en klassisk begrunnelse, demokratifremmende argumentasjon, sier seniorrådgiver Carsten Hveem Carlsen da VG leser opp svaret han fikk for tre og et halvt år siden.

EKS-AMBASSADØR: Norges ambassadør i Indonesia Stig Traavik (i midten) ble hjemkalt og fratatt tittelen av Utenriksdepartementet i fjor. Her er han fotografert på Sumatra da statsminister Erna Solberg besøkte landet i 2015. I dag er Traavik seniorrådgiver i departementet. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

UD: God utviklingspolitikk



Cecilie Willoch, avdelingsdirektør for Kulturseksjonen i UD, mener det aktuelle prosjektet var bistand og god utviklingspolitikk.

– Dette handler ikke om at vi har brukt bistandspenger på å formidle en norsk forfatter i Indonesia, men at den norske forfatterens verk er benyttet i et bistandsprosjekt. Det kunne vært en helt annen forfatter eller kulturuttrykk. Det vesentlige er at dette er del av et kapasitetsbyggende prosjekt for en kulturinstitusjon i Indonesia i form av et bistandsprosjekt, sier Willoch.

Hun viser til at det er Stortinget som har pålagt UD å drive kulturbistand. Hvert år settes det av rundt 90 millioner kroner over statsbudsjettet.

– Er det normal praksis at ambassaden selv utformer målformulinger for en søker?

– Prosjektdokumentene skal gjengi realitetene i prosjektet, og det legger jeg til grunn at de gjorde i dette tilfellet.

– Men er det ambassaden eller søker som skal utforme prosjektets mål?

– Søknaden og andre dokumenter skal gjenspeile realiteten i prosjektet.

– Er det da irrelevant hvem som utformer målene?

– Nei. Dokumentene skal gjenspeile det som er realiteten i prosjektet, svarer avdelingsdirektøren.

Stig Traavik innrømmer å ha gjort feil, men mener VGs fremstilling av saken er gal og at avisen velger en fremstilling som mistenkeliggjør og trekker i tvil motiver. Traavik understreker at ingen offentlige midler er misbrukt og ingen har blitt gitt urettferdige fordeler.

Les hele Traaviks uttalelse nederst i denne saken.