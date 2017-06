Statsadvokaten om ambassadør-saken: Ikke grunn til å be politiet etterforske

Førstestatsadvokat Jørn Maurud i Oslo har hatt flere samtaler med Utenriksdepartementet (UD) om ambassadør-saken.

Fredag skrev VG at førstestatsadvokaten i Oslo statsadvokatembeter ville be om en orientering om saken som involverer Norges tidligere ambassadør til Indonesia, Stig Traavik.

– Jeg har hatt en god og oppklarende dialog med flere tjenestemenn i UD i dag, og slik jeg vurderer den informasjonen jeg har fått, så er min vurdering at det ikke er rimelig grunn for meg til å be politiet undersøke om det foreligger straffbart forhold, sier førstestatsadvokat Jørn Maurud til VG.

Han tar samtidig et forbehold:

– Jeg tar likevel det forbehold at dersom det dukker opp ny informasjon i saken, vil denne vurderingen kunne stille seg annerledes, sier Maurud.

– Vi tar til etterretning at statsadvokaten ikke har funnet grunnlag for å gå videre med saken. Det er i tråd med de konklusjoner vi har trukket i Utenriksdepartementet etter våre egne undersøkelser av saksforholdet og det vi i dag kjenner til, skriver kommunikasjonsdirektør Frode O. Andersen i en e-post.

I mai i fjor ble ledelsen i UD varslet om ambassadør Stig Traaviks hemmelige forhold til en kvinne som mottok 1,4 bistandsmillioner til sitt kulturprosjekt i Indonesia.

UD opplyser at de brukte tiden på å undersøke påstandene, blant annet ved å koble inn Sentral kontrollenhet. Kontrollenheten har ansvar for å undersøke saker hvor det varsles om og behandles mistanke om økonomiske misligheter.

Konklusjonen på UDs gransking var at Traavik ble hjemkalt fra sin stilling og måtte frasi seg sin ambassadørtittel. Han fikk en stilling som seniorrådgiver i UD – og beholdt lønn og sikkerhetsklarering.

UD har omtalt bakgrunnen for hjemkallelsen en personalsak og har ikke ønsket å gå inn i detaljene i saken.

Stig Traavik innrømmer å ha gjort feil, men mener VGs fremstilling av saken er gal og at avisen velger en fremstilling som mistenkeliggjør og trekker i tvil motiver. Traavik understreker at ingen offentlige midler er misbrukt og ingen har blitt gitt urettferdige fordeler.

