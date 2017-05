Norsk våpeneksport: Rapporterte ikke inn missilsalg for 188 millioner kroner

Et våpensalg fra Norge til Brasil i 2015 for 188 millioner kroner ble aldri rapportert fra UD til Stortinget.

I januar i fjor publiserte Statistisk sentralbyrå en artikkel om norsk våpeneksport på sine nettsider.

De opplyste at Norge eksporterte våpen for 2,4 milliarder kroner i 2015, nær 600 millioner kroner mer enn året før.

Mens NATO-land importerer mest, ble våpen fra Norge eksportert til land utenfor NATO-samarbeidet for 776 millioner kroner i 2015. Dette beløpet er nær dobbelt så høyt som i 2014.

Hvilke våpen gikk til Brasil?

SSB skriver videre: Brasil var største importør i 2015 og kjøpte norske våpen for 188 millioner kroner.

I SSBs statistikk fremkommer den eksakte summen: 187.936.000 kroner.

Etter at VG begynte å undersøke saken kom det frem at salget dreier seg om Penguin sjømålsmissiler fra Kongsberg Gruppen til det brasilianske forsvaret.

Problemet er at i Stortingmelding 36 «Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2015, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid» er ikke salget på 188 millioner å finne.

Det betyr at Stortinget ikke har blitt informert om det omfattende våpensalget.

I Stortingsmeldingen der våpensalget mangler, skriver UD om betydningen av åpenhet rundt våpeneksporten fra Norge.

«Med denne åpenheten ligger Norge i det internasjonale testsjiktet når det gjelder innsyn i eksporten av forsvarsmateriell.»

Videre:

«Regjeringen har som mål å utvise størst mulig åpenhet om omfanget av eksporten av forsvarsmateriell, samt om regelverk og Utenriksdepartementets praktisering av retningslinjene.»

Årsaken til at SSB fanget opp tallene er at de baserer seg på tollvesenets utførselsdeklarasjoner. UDs tall til stortingsmeldingen kommer fra eksportørene selv.

UD: Ser alvorlig på det

Før helgen spurte VG om UD kunne redegjøre for den mangelfulle rapporteringen. Kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg sier tirsdag ettermiddag:

– Vi har nå undersøkt differansen mellom SSBs tall og tallene i Stortingsmeldingen vedrørende eksport av A- og B-materiell til Brasil. Det viser seg at det i denne saken foreligger et tilfelle av mangelfull rapportering fra en eksportørs side om utførsel til Brasil.

Hun sier videre:

– Utenriksdepartementet ser alvorlig på enhver mangelfull etterlevelse av betingelsene knyttet til eksportlisens og er i dialog med den aktuelle eksportøren. Det er viktig at regelverket for eksportkontroll etterleves og rapporteringsplikten er et sentralt element.

Forsker reagerer

Nicholas Marsh ved Fredsforskningsinstituttet (PRIO) forsker på våpenhandel. Han reagerer på at ingen har lagt merke til den omfattende feilen.

– Det var et avvik mellom informasjonen fra tollen og den informasjonen selskapet har gitt UD. Hvorfor er det slik at dette ikke ble lagt merke til før en journalist i VG kontaktet UD?

Marsh mener at det må finnes mekanismer som sikrer at de ulike kildene til informasjon blir sjekket opp mot hverandre.

– Et aspekt er at Stortinget skal bli ordentlig informert, men en annen aspekt er at UD bør vite om salg av en så signifikant mengde våpen til utlandet.

Kongsberg Gruppen: Beklaget sterkt overfor UD

Kommunikasjonsdirektør i Kongsberg Gruppen, Ronny Lie, sier til VG at forsendelsen er i henhold til en avtale selskapet inngikk med det brasilianske forsvaret og som de presse- og børsmeldte i 2012.

Eksportlisens fra UD har vært innvilget.

– Vi har undersøkt saken og det viser seg at deler av denne eksportavtalen ikke kom med i perioderapporteringen til UD. Årsaken er rutinesvikt i forbindelse med rapportering.

Han sier videre:

– Vi er svært opptatt av at vi etterlever eksportregelverket til enhver tid, inkludert at rapporteringen til departementet er korrekt. Vi har hatt dialog med UD om saken og beklaget hendelsen sterkt og vi påtar oss det fulle ansvaret for den mangelfulle rapporteringen.

Som følge av hendelsen sier Lie at Kongsberg Gruppen innfører en ny rutine hvor risikoen for menneskelig svikt «reduseres vesentlig».

– Vi sjekker også alle forsendelser fem år tilbake i tid for å sikre oss at tilsvarende underrapportering ikke har skjedd tidligere. Så langt har vi ikke funnet andre avvik.