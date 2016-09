Daniel forteller om flukt fra fengselsmareritt i Usbekistan: – Jeg trodde jeg skulle dø der inne

GARDERMOEN (VG) Norsk-usbekiske Daniel Anderson landet fredag kveld på norsk jord, over to år etter at han skal ha blitt pågrepet, fengslet og utsatt for tortur i Usbekistan.

– Jeg trodde aldri jeg skulle komme ut. Jeg trodde jeg skulle dø der inne, sier Anderson til VG.

Fredag kveld landet han på Gardermoen og ble tatt imot med store smil og klemmer fra sine venner og advokaten Trond Næss.

Andersson forsvant i april 2014 etter at han reiste til Usbekistan. Ifølge advokat Næss ble han pågrepet av sikkerhetspolitiet kort tid etter at han kom til landet og fengslet. I Usbekistan ble han dømt for regimefiendtlige handlinger, homoseksualitet og religiøs ekstremisme, sier Næss.

Andersson satt fengslet fram til mai i år, da han ble løslatt på vilkår om meldeplikt etter at helsetilstanden hans forverret seg, opplyser Næss.

Skal rett til legevakten



Norsk-usbekeren forteller selv at han deretter flyktet fra landet for rundt en måned siden. Ifølge han opplevde han daglig tortur i ni måneder mens han satt i fengsel.

– Det var en heldig dag hvis jeg ikke ble slått. Hver dag i ni måneder – to-tre ganger om dagen, sier han.

– I desember tok de meg med ut, og tok av alle klærne mine. Det var minus tre kuldegrader, det snødde, og de kastet kaldt vann på fem fra klokken tolv til fem. I fem timer var jeg ute, sier han.

– Jeg har vondt i hele kroppen nå. Jeg fikk ikke noen behandling. Så vi skal dra til legevakten nå, sier Anderson.

Nå er han glad for å være tilbake på norsk jord.

– Jeg tror aldri jeg skal reise fra Norge igjen, smiler han.

Fikk bistand fra UD

Utenriksdepartementet bisto Anderson da han i går dukket opp i Kiev og ville reise til Norge.

– I tråd med det som er gjeldende retningslinjer for bistand i fengslingssaker, har utenrikstjenesten gjentatte ganger forsøkt å få bekreftet fengslingen fra usbekiske myndigheter, for å kunne bli gitt konsulær tilgang. Henvendelsene fra norsk side forble ubesvart inntil februar i år da usbekiske myndigheter oppga at de ikke hadde informasjon om hvor vedkommende oppholdte seg i Usbekistan, sier kommunikasjonsrådgiver Ingrid Kvammen Ekker i Utenriksdepartementet til VG.

– Utenrikstjenesten mottok i sommer informasjon fra flere kilder om at vedkommende planla å ta seg til Ukraina. Vedkommende tok i går kontakt med den norske ambassaden i Kiev hvor han ble gitt nødvendig bistand, sier Ekker.

VG har tidligere omtalt hvordan usbekiske asylsøkere som hadde vært i Norge ble omtalt som homoseksuelle ekstremister i en propagandafilm. Landets myndigheter har gjentatte ganger blitt kritisert for brudd på menneskerettighetene.

