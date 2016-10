Trumps nye slagplan: Skal knekke  Clinton med enda tøffere personangrep

PUEBLO (VG) Donald Trump (70) skal bruke resten av valgkampen til å skremme velgere vekk fra Hillary Clinton (68).

Med republikanske uvenner og dalende valgmålinger har Trump gitt opp å trekke til seg nye velgergrupper. Nå er det brent jords taktikk, melder Trump-kampanjen.

Frem til valget 8. november vil forretningsmannen komme med enda hardere angrep mot Clinton og hennes kontroverser, som den private epostserveren og ikke minst ektemann Bill Clintons utroskapshistorier.

Målet er å få så mange demokrater som mulig til å sitte hjemme på valgdagen og dermed øke Trumps vinnersjanser, opplyser kampanjen til republikanernes presidentkandidat til Wall Street Journal.

– Bryr meg ikke

Clinton kommenterte den nye strategien fra scenen under et valgkamparrangement i byen Pueblo i vippestaten Colorado, hvor hun for tiden leder med seks poeng ifølge tallknusersiden Fivethirtyeight. Gode nyheter for Clinton ettersom vippestaten, som gir ni delegater, har sterke tradisjoner for å velge republikansk.

– Vi skal fortsette kampanjen på vårt vis. Jeg vil gi dere noe å stemme for, ikke mot. Donald har en veldig annerledes innfallsvinkel.Hans kampanjesjefer sa i går at planen deres nå er å fokusere på å angripe meg og mine ut valgkampen. Det viser bare at de er desperate, og at det eneste de har igjen er negativitet og pessimisme, sier Clinton til publikums jubel, og la til;

SINNA: Donald Trump har gitt opp å skulle tiltrekke seg nye velgergrupper. Nå handler alt om å ødelegge for Clinton i håp om å styrke egen posisjon. Foto: AFP

– Jeg bryr meg ikke om hva han sier om meg, men hva han sier om dere.

Supportere oppgitt

VG snakket med flere Clinton-supportere, både på rallyen og ute i Pueblo, som er et av Colorados fattigste områder. Alle tror Trumps strategi vil floppe.

– Jeg bryr meg om landet vårt og fremtiden min. Trump skal ikke klare å få meg til å bli en hjemmesitter, sier studenten Jesse Rezentes (26) til VG. Hun får medhold fra faren, pensjonerte Stephen Rezentes (63).

– Det er så mye vi ikke vet om Trump, men det er ingenting vi ikke vet om Clinton-familien på godt og vondt, sier Stephen.

Clinton har fosset frem på meningsmålinger nasjonalt etter at en video fra 2005 hvor Trump kommer med grove kommentarer om sitt forhold til kvinner, ble publisert i pressen. Demokratenes kandidat har 47,9 prosent av velgerne i ryggen og et forsprang på seks prosentpoeng, ifølge RealClearPolitics.

POP: Hillary Clinton ble tatt imot som en nyvalgt president da hun talte i Pueblo, i vippestaten Colorado i håp om å sanke velgere. Foto: Klaudia Lech

Rasende Trump

I kjølvannet av videoen og den opphetede presidentduellen mot Clinton søndag har flere sentrale republikanske ledere vendt ham ryggen.

Tidligere i uken tvitret Trump en tirade av angrep mot republikanerne som «svikter» ham og påsto at han nå har tatt av seg hanskene og endelig kan kjøre en enda tøffere valgkamp.

I TVIL: Krigsveteran og pensjonist Andres Tafoya (68) er Hillary-supporter og tror ikke Trump vil nå langt. - Men media har stor definisjonsmakt her borte, sier han. Foto: Klaudia Lech

– Det er bare nedrig og trist, og vil ikke ha noe effekt. Trump angriper Bill Clinton, men det er Hillary som stiller til valg. Trump klarer ikke en gang forene sitt eget part, det er helt latterlig. Alle vi kjenner skal stemme på Hillary, sier sykepleieren Maria Perez (28). Hun var på Clinton-rallyen med sin mor og bestemor, mexicanske immigranter som alle vil støtte Clinton.

– Det har ikke noe effekt på meg. Jeg er hundre prosent bak Hillary og blir her, sier Marina Sacenz (46) som jobber for butikkjeden Wal Mart.

Krigsveteran og pensjonist Andres Tafoya (68) mener Clinton vil gjøre storeslem i Colorado.

GLEM DET TRUMP: Marina Sacenz, Maria Perez og Linda Gonzales står ved Clintons side uansett hva Trump makter å si. – Trump klarer ikke en gang forene sitt eget part, det er helt latterlig, sier Maria. Foto: Klaudia Lech

Flørtet med salen

– Man kan ikke synke dypere enn det Trump driver med nå, å dra opp gamle ting i privatlivene deres. Men media har stor definisjonsmakt her borte, fokuserer de mye på noe så plukker folk det opp til slutt.

Hillary Clinton var i storform og flørtet med publikum. Hun klemte de eldre, holdt babyer og poserte for hundrevis av selfies mens Secret Service passet på. Publikum jublet – også da et par Trump-supportere ble kastet ut underveis i talen til Clinton fordi de skapte bråk.

– Man må nesten synes synd på dem, de har hatt noen veldig tøffe uker, lo Clinton og fulgte mennene med blikket mens de ble geleidet ut av arenaen.