Slik har norske politikere refset Trump

Norske politikere har vært samstemte i kritikken av Trump. Men de er ikke bekymret for at det vil skade forholdet til USA.

Flere ledende norske politikere har uttalt seg svært negativt om Trump og hans politiske planer.

Donald Trump er imidlertid en mann som tar kritikken som blir rettet mot ham svært personlig, ifølge USA-ekspert og professor Kalle Moene. Han frykter flere av uttalelsene fra norske politikere kan få konsekvenser for forholdet mellom Norge og en av våre viktigste alliansepartnere.

– Min personlige observasjon er at Trump ikke glemmer så lett hvis noen har fornærmet ham, sier Moene til NRK.

Her er noe av det norske politikere kan komme til å måtte stå til rette for:



Huitfeldt: «Farlig for Norge»



Anniken Huitfeldt (Ap), leder for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, har blant annet understreket at nordmenn vil tjene mye mer på at Clinton blir president. Samtidig har hun omtalt ideen om Trump i Det hvite hus, hvis han sår tvil om NATOs solidaritetspakt, som «farlig for Norge».

Huitfeldt frykter ikke at uttalelsene hun og andre har kommet med vil få noen konsekvenser.

– Det har vel vært sagt tilsvarende ting i alle land, og det må han forholde seg til. Han har en stor oppgave med å bygge tillit, sier hun til VG.

Saken fortsetter under bildet.

KRITISK TIL TRUMP: Anniken Huitfeldt, leder av Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, mener det er opp til Donald Trump å bygge opp tilliten hos sine allierte i Europa. Foto: Gisle Oddstad , VG

Ap-Hansen: – Politisk monster



Svein Roald Hansen (Ap) i utenriks- og forsvarskomiteen omtalte i 2015 Trump som et «politisk monster som spiser sine egne», i forbindelse med en artikkel han delte fra avisen New York Times.

Han ønsker ikke diskutere valgresultatet i USA da VG tar kontakt med ham onsdag ettermiddag.

Støre: «Dypt urovekkende»



I et VG-intervju i august sa Ap-leder og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre at Donald Trumps budskap er «dypt urovekkende».

– Det er ikke greit det vi hører. Og det er dypt urovekkende for den tiden vi går inn i. Det er urovekkende for Norge at en som kan bli president i USA, og øverstkommanderende for det amerikanske militæret, trekker i tvil prinsippene og forpliktelsene i NATO, sa Støre til VG.



– Det vi hører fra Trump er farlig, sa Støre i en debatt med Erna Solberg i Arendal i august.

UT MOT TRUMP: Under valgkampen gikk Ap-leder Jonas Gahr Støre flere ganger ut og sa at håpet Hillary Clinton ville vinne. Foto: Odin Jæger , VG

Solberg: «Bekymringsfulle uttalelser»



Under en debatt i Arendal i august ville ikke statsminister Erna Solberg (H) advare amerikanerne mot å velge Trump, men sa ifølge NTB at hans uttalelser bekymrer henne.



– Mange av uttalelsene som Trump har hatt, har vært veldig bekymringsfulle, blant annet om NATO og atomvåpen. Jeg tror ikke dette er løsningene for USAs utfordringer. Men en norsk statsminister skal ikke advare eller støtte kandidater i andre land, sa Solberg under debatten.

I går sa statsministeren at hun ikke er bekymret:

– Det er for tidlig å konkludere noe om hvordan hans politikk vil bli, men et samarbeid er i USAs interesse og i Norges interesse, sa Erna Solberg.

Brende: Hører ikke hjemme i 21. århundre



Utenriksminister Børge Brende (H) kastet seg inn i den amerikanske valgkampen da han i august refset Trumps uttalelser.

– Vi må forholde oss til hva det amerikanske folket bestemmer seg for, men det er utspill knyttet til kvinner og minoriteter som Trump har kommet med, som vi absolutt ikke trenger og som ikke hører hjemme i det 21. århundret, sa Brende.

Nå sier Brende at det nære forholdet mellom Norge og USA gir rom for å uttrykke politisk uenighet.

– Jeg står ved det jeg sa om enkelte av Donald Trumps uttalelser under valgkampen. Det å trekke NATO-solidariteten i tvil og beskrivelsene av blant annet minoriteter i USA var utsagn som jeg mener var så alvorlige at det var nødvendig å si ifra, sier Brende til VG.



Han mener uttalelsene var kritikk rettet mot forretningsmannens politiske utspill – og ikke hans personlige vurdering av hvem som burde lede USA.

– Det var også positivt at Donald Trump i sin seierstale la an en forsonende tone og sa at han ville være president for alle amerikanerne, også de som ikke stemte på ham. Jeg håper og tror at han vil fortsette langs et slikt spor.

Solhjell (SV): Fare for vårt forhold til USA



Tidligere har SVs utenrikspolitiske talsmann Bård Vegar Solhjell sagt til Dagsavisen at «Trump er en fare for vårt forhold til USA» og at Trump kan bety den største forandringen i Norges forhold til USA siden 2. verdenskrig.

Solhjell mener det ville vært «ille» hvis norske politikere var redde for å uttale seg kritisk til Trump.



– Jeg registrerer at det er tilløp til en diskusjon om dette, men det synes jeg er meningsløst. De uttalelsene har vært helt på sin plass, sier Solhjell, før han legger til:

– Det bør ikke være noen konkurranse blant statsledere verden om å uttale seg minst kritisk til en kandidat med sånn holdninger mot for eksempel kvinner og minoriteter.

– Jeg velger å ta på alvor det han har sagt om innvandring og miljøpolitikk. Jeg frykter hans autoritære holdninger og manglende respekt for demokratiet, sa SV-leder Audun Lysbakken i går.



Grande: - Dannelsens død



Venstre-leder Trine Skei Grande har flere ganger gått ut mot Trump og hans uttalelser. Det gjorde hun også i går.

– Jeg synes dette et deprimerende. Jeg kaller det dannelsens død, sa hun til VG.



– Resultatet viser et samfunn som har vært en trykkoker av misnøye mot det etablerte. Vi har sett et soleklart misnøyevalg, sa Grande.

Hareide: Skuffet

KrF-leder Knut Arlid Hareide sa i går at han håpet på historiens første kvinnelige president og er skuffet over valgresultatet.

– Vi skal ta med oss at Trump har gitt en stemme til hvite industriarbeidere og andre som føler seg glemt eller utelatt i samfunnet. Nå blir det hans jobb å samle et splittet land og bli en president for hele folket, sa Hareide til NTB.

