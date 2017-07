Kjøpte feriebolig i Oslo for 68 millioner

Pia Øien Cohler (33), som er gift med teknologiinvestor og tidligere Facebook-topp Matt Cohler (40), har bladd opp millioner for to boliger i fasjonabelt Oslo-strøk.

For den ene boligen, en byvilla på 760 kvadratmeter, skal ha Øien Cohler ha betalt 68 millioner kroner. I tillegg har hun kjøpt en leilighet i nærheten av villaen for 8,4 millioner, ifølge Dagens Næringsliv. Boligene ligger begge på Frogner.

Ifølge Finansavisen har paret ingen planer om å flytte fra San Francisco til Oslo. Byvillaen skal være kjøpt for å brukes som feriebolig når de er i Norge.

Øien Cohlers ektemann, Matt Cohler, var en av fem første som ble ansatt i Facebook under oppstartfasen i 2005. Frem til 2008 jobbet han som visepresident i selskapet, og fortsatte som spesialrådgiver for Zuckerberg frem til 2012.

Pia Øien Cohler er utdannet advokat, men driver nå klesbutikken Pia the Store i San Francisco. Paret har vært gift siden 2016.

Les også: Her får Mark Zuckerberg endelig Harvard-graden sin

Styrtrik



Nå jobber Cohler som investor i selskapet Benchmark. Det var Cohler som i 2011 sørget for en syv millioner dollar stor investering i Instagram, som året etter ble kjøpt opp av Facebook. Han var også med å starte opp LinkedIn, og er ifølge Dagens Næringsliv styremedlem i datingtjenesten Tinder.

I 2015 sto Cohler på Forbes liste over de 100 mest suksessfulle investorene i verden. Samme år sto han også på deres liste over amerikas 40 rikeste entreprenører under 40 år. Ifølge Forbes hadde Cohler da en formue på 670 millioner dollar, som tilsvarer over fem milliarder norske kroner.

Les også: Carlsen spilte mot Facebook-gründeren

FASJONABELT: Denne byvillaen i Thomas Heftyes gate på Frogner tilhører nå Pia Øien Cohler. Foto: FREDRIK SOLSTAD

Driver motebutikk



Pia Øien Cohler ble intervjuet av motenettstedet Haute Living i forbindelse med åpningen av butikken sin i september i fjor. Da fortalte hun at ideen om butikk ble til mens hun ventet på arbeidstillatelse etter å ha flyttet fra Paris til USA i 2015.

– I løpet av den tiden gikk det opp for meg at jeg virkelig, virkelig ikke ville begynne å jobbe hos et advokatfirma igjen, og gå tilbake til jusen. Så da begynte jeg å tenke på hva det var jeg egentlig ville gjøre og hva jeg var lidenskapelig opptatt av. Mote har alltid vært en av de tingene, sa Cohler til nettstedet, som ikke holder tilbake på omtalen av den norske motegründeren:

«Pia Øien Cohler har gjort litt av et inntrykk på San Francisco. Den blonde, norske advokaten har vunnet hjertet til en av Silicon Valleys mest ettertraktede ungkarer, Matt Cohler, og nå har hun også fanget oppmerksomheten til byens moteelite med åpningen av sin butikk i Jackson Square.»

Les også: Zuckerbergs USA-turné setter fart i president-ryktene

I butikken i San Francisco selger Øien Cohler blant annet klær, sko og smykker fra designere som Zac Pozen, Nina Ricci, Galliano og svenske House of Dagmar. Ifølge Haute Living er Øien Cohler den første i USA til å føre det svenske merket.

I intervjuet sier Øien Cohler at hun hadde et ønske om å jobbe med noe kreativt.

– Så å åpne en butikk var på en måte drømmen, sa hun.

Les også: Zuckerberg donerer milliarder til å bekjempe sykdom

Får likes fra Zuckerberg



Ifølge nettstedet WWD, arrangerte Oslo-kvinnen både en lunsj på dagtid og en fest om kvelden for å markere åpningen av Pia the Store. Blant gjestene var Priscilla Chan, Facebook-sjef Mark Zuckerbergs kone.

I GODT SELSKAP: Da Pia Øien Cohler åpnet butikken sin i San Francisco var Mark Zuckerbergs kone Priscilla Chan blant gjestene. Matt Cohler har i en årrekke jobbet tett med Zuckerberg. Foto: AP PHOTO / JEFF CHIU

Zuckerberg selv har trykket «liker» på flere av Øien Cohlers profilbilder og statusoppdateringer på Facebook. Han ga tommel opp både da hun offentliggjorde at hun og Matt hadde forlovet seg, og da de ett år senere hadde gitt hverandre sitt ja.

Kilder: WWD.com, E24.no, Hauteliving.com, Wikipedia