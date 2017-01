Demonstrerer i Oslo mot USAs innreiseforbud

34 organisasjoner deltar i en demonstrasjon i Oslo tirsdag ettermiddag i protest mot innreiseforbudet i USA. Politiet anslår at det er 800 personer tilstede.

Flere steder i Europa og verden har det blitt demonstrert mot det omstridte innreiseforbudet, og klokken 17 tirsdag ble det arrangert en demonstrasjon i Oslo.

– Jeg er opprinnelig fra Libya, men jeg er ingen terrorist. Jeg har norsk statsborgerskap, men får ikke lov til å komme inn i USA fordi Donald Trump sier jeg er en terrorist. Da innreiseforbudet kom kjente jeg på sinne og irritasjon. Jeg føler meg diskriminert og mindreverdig, sier en av demonstrantene, Sara Desantiago, til VG, og legger til:

– Jeg er ikke muslim engang, men det spiller ingen rolle. Vi håper at vi kan sende et signal med denne demonstrasjonen og få våre egne politikere til å være tydelige, sier hun.

SMÅ HENDER: Victoria Thomas ytret sin mening om Trump på denne måten. Foto: Helge Mikalsen , VG

Reaksjonene har vært mange etter at USA i helgen innførte et midlertidig innreiseforbud for reisende fra sju land med overveiende muslimsk befolkning og for flyktninger. For syriske flyktninger gjelder innreiseforbudet på ubestemt tid, mens andre grupper foreløpig skal nektes innreise i noen måneder.

Får ikke dratt på forskningsopphold



En annen av dem som deltar på demonstrasjonen er Murhaf Fares fra Syria. Han er doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo, og skulle fra februar dra på et fire måneder langt forskningsopphold i Colorado i USA. Det har han fått beskjed om at blir uaktuelt.

– Ærlig talt visste jeg at dette kom til å skje. Det føles diskriminerende. Dette er rasisme. Jeg føler meg redd og føler på frykt. Det er på høy tid å forstå at dette ikke bare gjelder USA. Det er en utvikling som skjer flere steder i verden, og som er skremmende, sier Fares til VG.

Stortingsrepresentant Abid Raja (V) deltar også på demonstrasjonen. Han er tydelig på hva han mener om innreiseforbudet Trump har innført.

– Forskjellsbehandling er helt forferdelig. Hudfarge og hvor man kommer fra bør ikke ha noe å si, så det er forferdelig, sier han til VG.

– Solberg og Trump må være entydige



Raja understreker at Norge er avhengig av et nært forhold til USA, men at det ikke kan gå på akkord med slike diskriminerende forhold.

– Jeg kommer til å være helt klar på at Solberg og Brende skal være entydige i sine krav ovenfor Trump, sier han.

TOK INITIATIV: Charlotte Lysa Foto: Helge Mikalsen , VG

VG møter en av initiativtagerne, Charlotte Lysa, utenfor Stortinget. Hun forklarer bakgrunnen for demonstrasjonen:

– Det var impulsivt. Vi var frustrerte over utviklingen med bruk av hatpolitikk og politikere som spiller ulike grupper opp mot hverandre. Det som fikk begeret til å renne over er nettopp innreiseforbudet. Vi følte et sterkt behov for å gjøre noe spesielt når ingen andre tok initiativ i Norge. Noen må gjøre det, sier Lysa til VG.

MOTSTAND: Politiet anslår at rundt 800 personer deltok i demonstrasjonen mot Donald Trump. Foto: Helge Mikalsen , VG

Fornøyd med oppmøtet



– Det er helt fantastisk at det er så stor oppslutning i løpet av kort tid. Det forteller meg at vi traff en nerve hos folk og at det er behov for det. Vi håper at vi kan sende en signal med denne demonstrasjonen og få våre egne politikere til å være tydelige, sier Lysa.

Demonstrasjonen er et privat initiativ i regi av tre venninner. Ideen kom i stand over en prat foran kaffeautomaten på arbeidsplassen mandag. På under et døgn har over 2.400 sagt de er interessert, og over 830 hadde tirsdag morgen sagt at de kommer.

Blant organisasjoner som har bekreftet sin deltakelse er Sosialistisk Venstreparti, Changemaker, Norsk Organisasjon for Asylsøkere, Amnesty International I Norge, Det islamske forbundet og Islamsk Råd Norge.

– Trumps "executive order" er en trussel mot grunnleggende verdier og menneskeverd, og sender farlige signaler verden over. Ordren er grunnlovsstridig og diskriminerende og skaper splittelse, frykt og hat. Dette kan vi ikke godta, skriver initiativtakerne på Facebook.

