«Urd» raser fra seg: Skilt blåste over ende - sperret E18

Tak, campingvogner og juletrær har blitt tatt av vinden. I tillegg er over 70.000 nordmenn uten strøm som følge av «Urds» herjinger.

Da uværet nådde orkan styrke på Vest- og Sørlandet mandag kveld satte «Urd» en rask stopper for julefreden over store deler av landet.

Natt til tirsdag har det imidlertid roet seg, og Meteorologisk institutt sier ved 01.30-tiden at de anser ekstremværet som over. Men uværet herjer fortsatt på deler av Østlandet, hvor det er varslet vindkast opp i 35 meter i sekundet.

Flere har dermed fått kjenne på kreftene også i natt.

E18 nord for Vinterbro er stengt etter at et skilt på et par tonn og ti ganger fire meter blåste over ende og sperret veien. Politiet ble varslet om hendelsen klokken 02.44.

Tirsdag morgen var veien fremdeles stengt og det var ikke før ved halv ti-tiden at den kunne åpnes igjen.

– Det var en kjempesvær skiltgalge på flere tonn som måtte demonteres og det tar tid. Heldigvis har trafikken likevel gått greit, sier trafikkoperatør Trude Lindstad til VG.

På Blommenholm i Bærum ble et garasjetelt flyttet omtrent ti meter da det ble tatt av vinden ved 01-tiden i natt, og på Froland i Agder falt et tre over et bolighus, men det er ikke meldt personskader eller hull i taket.

– Det vil være store lokale variasjoner. Men fra og med i morgen tidlig minker uværet, først i Aust-Agder og etter hvert på Østlandet, sier statsmeteorolog Frode Hassel til VG mandag kveld.

Trær som faller over veien har vært en utfordring flere steder gjennom natten, og flere mindre veier er stengt i påvente av opprydningsarbeid.

Strømløse i sør og vest

Tilsammen 30.000 husstander mistet strømmen som følge av uværet. Det tilsvarer omtrent 70.000 personer.

– Trær som har falt over strømlinjene er den største årsaken, sier pressevakt Kjetil Hillestad i NVE til VG.

Ved 10-tiden tirsdag morgen hadde tallet sunket til 6000 husstander. Ifølge Hillestad vil resten av husstandene få tilbake strømmen i løpet av formiddagen.

– Det er masse montører ute nå som jobber med å få tilbake strømmen, sier han.

De fleste er i Hordaland, men også Rogaland og Agder-fylkene er rammet.

Få erstatningskrav etter «Urd»

Ifølge P4 Nyhetene kan forsikringsselskapene gni seg i hendene. De store skadene på eiendom har nemlig uteblitt.

– Vi har kun fått inn 30 skademeldinger til nå, og det er lite i forhold til de tv-bildene vi har sett. Det kommer ikke til å bli så mange skader, dette har gått bedre enn man kunne vente, sier informasjonsdirektør i IF, Jon Berge til P4 Nyhetene.

Ekstremværet har likevel ført til store problemer for trafikken, både for biler, tog, ferjer og fly. Alle ferjesamband på Vestlandet ble innstilt, og også tog- og flyforbindelser er kraftig redusert.

De fleste fjelloverganger har holdt stengt, og sendt mandag kveld ble også E6 over Dovrefjell stengt som følge av uværet. Ifølge en Twitter-melding fra Vegtrafikksentralen Øst forventes det at denne fjellovergangen åpnes for trafikk fra klokka 11.00.

Vinden tok trampoline

Meteorolog Frode Hassel anbefaler bilister på Vestlandet til å vente noen timer med å legge ut på veien til tross for at toppen ser ut til å være nådd i regionen.

Både i Hordaland, Rogaland, Agder-fylkene og Vestfold måtte Vegvesenets vaktoperatører rydde veier for trær mandag kveld og natt til tirsdag.

I Flekkefjord måtte fylkesvei 906 stenges av en litt annen grunn: Her lå nemlig taket som har rast av en bygning like ved. I Mandal tok vinden med seg en trampoline, og i Rogaland måtte skilt, takplater og vinduer ryddes vekk fra veiene.

Både i Molde og Arendal har vinden tatt knekken på juletrærne, og over store deler av landet var det mandag kveld svært høy vannstand.

OPP NED: Denne campingvognen fikk tilværelsen snudd på hodet av uværet. Foto: Tor Erik Schrøder , NTB scanpix

Langs Oslofjorden ble det meldt om økt vannstand, og blant annet måtte to gater stenge i Sandefjord på grunn av flom, skriver Østlands-Posten.

På Hvaler i Østfold var det tidligere mandag varslet en vannstand på 171 centimeter, over én meter høyere enn hva som er vanlig, ifølge Fredriksstad Blad.

I Halden måtte politiet sperre av området etter at vannet gikk over bryggekanten i Halden, og i Rogaland la brannvesenet ut sandsekker for å unngå at vann skulle komme inn i bygninger i Vågen mandag kveld.