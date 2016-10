Ungdommer kastet stein og skjøt med paintball

Politiet har måttet rykke ut på «knask og knep» flere steder i landet.

Rundt omkring i landet har det kommet flere meldinger om «knep» som gikk litt for langt.

I Porsgrunn kom det meldinger om ungdommer som kastet seg foran biler, mens i Sør-Trøndelag melder politiet om at et tolv år gammelt barn ble skremt av en klovn med balltre utenfor en bolig.

Også i Agder var det flere hendelser på halloween-kvelden.

– Da tikker det inn halloween-meldinger til politiet. Maskekledde folk som skyter med paintball og kaster stein på busser. Setter fyr på småting og sikter på politiet med softgun. Det er for å si det forsiktig ikke særlig bra, skriver politiet i Agder på Twitter.

I Stavanger var en kvinne hakket for gavmild da hun skulle dele ut godteri til utkledde barn. Ved et uhell ga hun ungene bilnøklene sine i stedet for godteri, men politiet forteller at hun håper å få dem igjen, og oppfordrer godhjertede halloween-barn om å levere dem tilbake.

