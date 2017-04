Ung mann omkom i snowboard-ulykke i Hemsedal

En mann i 20-årene er bekreftet omkommet etter en snowboard-ulykke i alpinanlegget i Hemsedal mandag.

Det bekrefter politiet i Sør-Øst politidistrikt overfor VG.

– Mannen var ute og kjørte i løypene med noen venner da han falt og skled utenfor løypen. Den unge mannen traff så en stein. Tross livreddende tiltak på stedet, ble han erklært død i alpinanlegget. Mannens pårørende er varslet, forteller lensmann Pål Mikkelrud til VG.

Et vitne på stedet opplyser til VG at ulykken skjedde i Tottenløypa, som er en svart løype, og at skipatruljen raskt kom til stedet etter at mannen falt og skled ut av løypa.

Den unge mannen var bosatt i Oslo, men skal opprinnelig være fra Trøndelag, ifølge NRK.

Politiet fikk melding om ulykken like etter klokken 11 mandag.

Dette er den andre dødsulykken i Hemsedal denne vinteren, ifølge NTB.

I slutten av januar omkom en svensk mann i 40-årene da han kolliderte med et tre.