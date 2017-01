Ulvejakt-partiene møter Helgesen med ulve-diktat

Klimaminister Vidar Helgesen (H) får tirsdag morgen et nytt ulvediktat fra Stortingets flertall: Han må endre reglene slik at også ubehag for befolkningen i ulvesonen kan føre til ulvejakt.

Mandag kveld ble partiene bak Stortingets ulveforlik – Frp, Høyre, Ap og KrF – enige om å legge ytterligere press på regjeringen og klimaministeren, som i desember stoppet vedtaket om å drive lisensjakt på ulv i ulvesonen øst for Glomma på Østlandet.

Ifølge VGs opplysninger vil Helgesen bli møtt med et krav fra Stortingets flertall om å åpne for lisensjakt i år, dersom det kan dokumenteres at ulvene i sonen påfører folk som bor der vesentlige ulemper, selv om den ikke direkte er til skade for mennesker eller husdyr, som var Helgesens hovedargument mot lisensjakt denne vinteren,

Ulvetimen tirsdag



Stortinget har satt ulvedebatt på dagsorden tirsdag morgen.

Mens flere hundre demonstranter til fordel for ulvejakt ulte utenfor Stortinget mandag ettermiddag, møttes de fire partiene som sto bak ulveforliket for å avstemme et felles forslag før debatten om Helgesens ulve-redegjørelse tidligere i januar, kommer til behandling i Stortinget.

Ny sak til Stortinget

UTVIDER: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) vil forlenge jakttiden på ulv til 31.mars. Foto: Trond Solberg , VG

Innen 10.april må Helgesen legge fram en sak for Stortinget, slik at partiene bak ulveforliket får en ny anledning til å definere hva som skal til for å redusere bestanden ned til det avtalte nivået.

I forslaget som de fire partiene går sammen om og som de fremmer i Stortinget tirsdag formiddag, er det også et krav om at regjeringen må endre forskriften, og en veileder som setter knallharde grenser for når ulvejakt kan utløses.

Nekter å endre loven



De fire partiene ønsket å presse fram en lovendring, men Høyre og Frp måtte vende tommelen ned for dette. I regjeringspartienes samarbeidsavtale med Venstre og KrF står det at naturmangfoldloven ikke kan endres i denne stortingsperioden,

Ifølge VGs opplysninger har det vært kontakt med Venstre om dette, men Venstre nekter å oppheve denne klausulen i Nydalen-avtalen fra 2013.

Måtte unngå mistillit



Men for å unngå at forslaget kan leses som direkte mistillit mot Helgesen for ikke å ha oppfylt ulveforliket fra juni i fjor, kommer det ikke noe direkte krav fra flertallet om at det skal gjennomføres lisensjakt denne vinteren, ifølge VGs opplysninger.

Dette har vært en helt vesentlig avgrensning for regjeringen, fordi de to regjeringspartienes egne stortingsgrupper er parter i ulveforliket.

Ap og KrF har heller ikke uttrykt noen interesse av å sette saken på spissen slik at den kunne utløse regjeringskrise, får VG opplyst,

Åpningen ligger imidlertid i den nylig gjennomførte radiomerkingen av ulv: Dersom GPS-sporingen viser at ulveflokkene streifer i umiddelbar nærhet av bebodde områder, kan regjeringen likevel åpne for såkalt skadefelling av enkelt-individer.

Utvider med seks uker



Mandag ettermiddag bekreftet statsråden at han gjør som flertallet i Stortinget vil be om i ulvedebatten: Utvide jaktsesongen med seks uker, fram til 31.mars.

Det var åpenbart nødvendig for å komme forlikspartiene i møte:

– Jeg er veldig godt fornøyd med den utvidelsen. Helgesen har nå full støtte i Stortinget til å ta ut flere dyr, sier Harald Nesvik, Frp's parlamentariske leder til VG.

Helgesen sier i en pressemelding at en utvidet jaktsesong vil gi regjeringen bedre tid til å lese av data om ulvenes adferd og bevegelsesmønster fra radiomerkingen som ble gjennomført tidlig i januar.

Om det viser seg at ulvene er nærmere bebyggelsen i ulvesonen enn det man tidligere har trodd, så vil det være de nye argumentene som regjeringen trenger for likevel å åpne for lisensjakt på ulv denne vinteren.

– Vi mener at det også går an å begrunne felling med andre forhold, som sosiale og økonomisk påvirkning i ulvesonen, sier Nesvik.

– I debatten på tirsdag må det bli avklart når statsråden skal komme tilbake til Stortinget og redegjøre konkret for hvordan han har tenkt å nå bestandsmålet, sier Terje Aasland, Aps energi og miljøtalsmann.



Helgesen har flere ganger siden sagt at det er umulig for han å fatte noe annet vedtak, ut fra kunnskapen som forelå da han gjorde sitt vedtak i desember

Dersom han nå har fått ny kunnskap ut av radiomerkingen i januar, kan det gi Helgesen argumentene han trenger for å komme stortingsflertallet og rasende partifeller i innlandet, i møte og tillate noe jakt denne sesongen, får VG opplyst.

Sp: Brukt triks for å trenere



Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, som selv er fra Hedmark, mener saken har vært elendig håndtert fra regjeringens side fra dag en:

– Helgesen burde snart si at han tok feil før jul, at han burde ha fulgt opp Stortingets vedtak. Men om han virkelig mener det han sier, burde han ha varslet Stortinget langt tidligere, kanskje allerede i fjor sommer, om at Stortingets vedtak var i strid med loven. og så varslet en lovendring. Han har hele tiden ønsket mer ulv. Fram til nå har han brukt alle mulige triks for å trenere, sier Vedum til VG.

Sp var ikke med på ulveforliket som fastsatte det gjeldende bestandsmålet for ulv, og vil trolig fremme sitt eget forslag i Stortinget tirsdag.