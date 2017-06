Må ha helt ferske spor for å kunne bruke hund i jakten på ulven

Natt til søndag tok ulven syv sauer til i Gran kommune. I Sverige er to hunder og deres førere klare til å delta i jakten på ulven som herjer, men de er avhengige av ferske spor.

Forrige uke ble det åpnet for å bruke såkalte løs, på drevet halsende hunder, blant annet med rasene foxhound eller plotthund, for å bli kvitt ulv i beiteområdene.

– Sporene de siste dagene har vært to døgn gamle, og de bør helst ikke være mer enn seks timer for at det skal være noen vits i å prøve med hundeekvipasjer. Dette vurderes kontinuerlig i samråd med fellingsleder på det kommunale fellingslaget, sier Lars Bendik Austmo, seksjonsleder for rovilt i Statens naturoppsyn.

Bakgrunn: Krever statlig hjelp mot ulveangrepene

Venter på grønt lys

Han forteller at hundene det er snakk om er av rasen foxhound, en støvertype som også brukes i engelsk revejakt. Nå venter to hunder og deres førere i Sverige på grønt lys.

Mandag ble de vaksinert mot revens dvergbendelorm og de kan derfor tidligst komme til Norge utpå dagen tirsdag.

– Løs på drevet halsende hunder kan jage etter bjørn eller ulv mens den bjeffer, altså har los på sporet. Det er flere raser som jakter på denne måten, forteller Austmo.

Les også: Folk er rystet

DREPT: Disse sauene ble funnet på mandag. De er flådd av Statens naturoppsyn for bedre å kunne se skadene ulven har påført dem. Foto: Statens naturoppsyn/NSO

I motsetning til elghund, som først bjeffer når den får stanset elgen, gjør disse hundene det kontinuerlig mens de løper etter dyret. Dermed vet jegerne hele tiden hvor bikkjene – og forhåpentligvis byttet – er.

Når hundene har funnet ulven vil de bli stående og bjeffe til jegerne kommer.

– Vil de også gå til angrep på ulven?

– De skal ikke gjøre det, men vi har aldri noen garanti. Ulven kan jo også gjøre utfall mot hundene, sier Austmo.

Rovdata: – Ikke vært flere ulver på lenge

BITT: Denne sauen er blant de syv som ble funnet mandag. Slik så den ut før den ble flådd. Foto: Statens naturoppsyn/NSO

Bruken av hund er kontroversiell fordi den bryter med båndtvangbestemmelsene, og hunder kan finne på å ta både sau og andre dyr, i tillegg til at de forstyrrer dyrene i en tid hvor de trenger ro.

Naturvernforbundet har tidligere sagt de er kritiske og mener at Klima- og miljødepartementet har gått for langt.

– Man har ingen garanti for at hundene bare jakter på ulv eller om de vil svitsje til andre arter. Dette er jo et område med mye sau, og det er det som er spenningsfaktoren. I verste fall kan den ta livet av sau, sier Austmo.

Les mer: Derfor åpner Klima- og miljødepartementet for bruk av hund

Tatt 110 sauer

Ulven som herjer i Akershus og Oppland har så langt tatt over 110 sauer, ifølge Jon Petter Bergsrud, lokal rovvilt kontakt hos Statens naturoppsyn i Oppland.

Hans kollega Austmo tror det er mest sannsynlig at det er en ulv, toppen to, som står bak sauemassakren.

– Dette er sannsynligvis en ung ulv på vandring ut fra området hvor den er født. Det er vanskelig å gi et klart svar på hva som trigger ulven til å ta så mange sauer, men det kan være at den blir «het» mens det hele pågår og jaktinstinktet våkner, sier Austmo.

Omstridt ulveflokk: Her merkes alfahannen i Slettås-flokken

Bondelaget positive

Styremedlem og rovdyransvarlig i Norges Bondelag, Einar Frogner, er positiv til at man kan bruke hunder til å få has på ulven.

– Jeg synes det er veldig bra. Vi har bedt om å ha plotthunder i beredskap i flere år, men det har blitt avvist. Dette vitner om desperasjon fra myndighetene, sier han til VG.

Siden Sverige ikke har utmarksbeiter på samme måter som Norge, tror han ikke hundene som kommer hit er sauerene.

– Her må ting veies. Hvis hunden tar én sau er det lite i forhold til hva en ulv gjør. Massakren som skjer nå er formidabel, så her må noe gjøres. Samtidig er det viktig at hunden og føreren er godt trent i norske forhold, avslutter Frogner.

Da det forrige uke ble åpnet for å bruke hund, svarte statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde, følgende på kritikken:

– Jeg er enig i at dette er et dilemma. Derfor har vi til nå vært svært restriktive når det gjelder bruk av plotthund. Men på bakgrunn av de siste dagers store tap mener vi at vi bør tillate det i større grad enn tidligere for å ha flere verktøy til å få tatt ut ulv og dermed få ned skadeomfanget.

Senterpartiet er blant dem som vil ha færre ulv: