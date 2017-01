Jeger angriper ulvemotstanderne

Han felte tyve vilt i fjor. Nå rykker Stein Lier-Hansen kraftig ut mot ulveopprørerne. – Disse ulvene må få fred. De har ikke drept et eneste husdyr eller en eneste hund, påstår han.

– Jeg gir full støtte til statsråd Vidar Helgesen (H) i denne saken. Alt det faglige grunnlaget tilsier at det vil være i strid med Bern-konvensjonen å felle de fire ulveflokkene i Hedmark. Det er ikke dokumentert at de har skadet husdyr eller hunder. At de har tatt noen elgkalver skulle da bare mangle. Det kan da ikke være slik at mennesket skal ha enerett på å felle elg? Ulvene er en del av naturen og må få tilgang til mat de også, sier Lier-Hansen.

Fire dager før jul ble det kjent at Helgesen sier nei til felling av fire ulverevir på Hedmark.

Lisenskvoten kuttes dermed fra 47 til de 15 ulvene det allerede er tillatelse til å felle og gjelder enkeltulver utenfor ulvesonen.

Bakgrunn: Helgesen sier nei til ulvejakt

– Jeg er sjokkert



Lier-Hansen er mest kjent som leder i NHOs største forening, Norsk Industri, hvor han er ledende kraft i lønnsoppgjørene.

Men Lier-Hansen er også ihuga friluftsmann og jeger og har tidligere vært statssekretær for Ap i Miljøverndepartementet, sjef for Direktoratet for naturforvaltning og generalsekretær i Norges Jeger og fiskerforbund.

– Jeg er sjokkert over den kraften som særinteressene kjører i denne saken. Det er bare basert på følelser. De kommer med grunnløse påstander mot forskningsmiljøene, som entydig har vist at disse ulvene ikke utgjør noen fare. Gudskjelov står Helgesen imot presset, blant annet fordi han står på solid grunn med støtte i Justisdepartementets lovavdeling.

– Hva sier du til kritikken fra Helgesens partikollega, stortingsrepresentant Gunnar Gundersen fra Hedmark?

– Det er lov å være uenig. Men han går altfor langt. Når det ikke kan dokumenteres at disse dyrene har skadet noen husdyr, så bør han som stortingsrepresentant evne å se det prinsipielle i slike saker, sier Lier-Hansen:

– Slik Norge stadig har gjort eksempelvis overfor India, når det har blitt skutt tigre. Det er den samme Bern-konvensjonen Norge bruker for å forsvare tigre, som gjelder for norsk ulv.

Les kommentaren: Ulvesaken har en iboende sprengkraft

Gundersen: Ikke overraskende



Gunnar Gundersen sier i en kort kommentar at det ikke er overraskende at Lier-Hansen sier det han gjør.

– Stein Lier Hansen er en av arkitektene bak politikken opprinnelig, så dette er ikke overraskende.

Det blir ulvemøte hos statsminister Erna Solberg tirsdag ettermiddag, hvor blant andre Helgesen møter.

Riktig å felle ulv



Lier-Hansen sier at det bør felles ulv i Norge.

– Ja, det skjer hele tiden og det bør skje. Forebyggende skadefelling og felling av dyr som skader husdyr, bør skje. Problemet i denne saken her, er at ulvene ikke har gjort noe som tilsier at de bør felles.

– Hvor mye vilt har du skutt i årets sesong?

– Det ble bare en elg, to hjort, noen rådyr og 10–12 rein. Det er nok ikke så mange som jakter like mye som meg. Jeg jakter sammen med rovdyra. De er en del av naturen og det må de også få være i fremtiden.

Les også: Ap kan åpne for mer ulvejakt

Ber politikerne tenke seg om



Han ber statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre ikke la seg rive med av en opphetet debatt i Hedmark.

– Jeg ber politikerne lytte mer til det forskerne dokumenterer, enn usakligheter fra ulvemotstandere.

Les: Færre sauer drept