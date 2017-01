Erna jakter på ulveløsning

Statsminister Erna Solberg (H) har gått tungt inn i ulvestriden i et forsøk på å dempe de knallharde frontene som har rammet Hedmark Høyre ekstra hardt.

Tirsdag ettermiddag satt Solberg og klimaminister Vidar Helgesen (H) i et timelangt møte med Høyre-topper fra Hedmark.

Ifølge kilder i regjeringssystemet, jobber de to for å finne veier ut av den betente striden etter at Helgesen avlyste enhver form for lisensjakt i ulvesonen denne vinteren.

Før jul konkluderte Helgesen med at norsk lov ikke tillater slik jakt, så lenge ulven ikke gjør påvisbar skade på husdyr.

– Vi er fortsatt usikre og bekymret, men det er en uttrykt vilje til løsninger, sier Kristian Tonning Riise, Hedmark Høyres førstekandidat, etter møtet med Solberg og Helgesen.

Mistet 30 medlemmer



Hedmark Høyre har mistet over 30 medlemmer siden Helgesen avlyste vinterens lisensjakt i ulvesonen før jul.

Lisenskvoten kuttes dermed fra 47 til de 15 ulvene det allerede er tillatelse til å felle og gjelder enkeltulver utenfor ulvesonen.

Onsdag skal Helgesen møte partiene i ulveforliket, og det er ventet at han vil presentere mulige løsningsforslag når han møter stortingsrepresentanter fra ulve-partnerne Ap, KrF, Høyre og Frp.

Det blir imidlertid neppe lisensjakt innenfor ulvesonen denne vinteren. Men Ap har allerede antydet at det er handlingsrom innenfor lovverket til å felle flere ulv enn Helgesen nå har vedtatt.

Støtter regjeringen



– Disse ulvene må få fred. De har ikke drept et eneste husdyr eller en eneste hund, sier jeger og næringslivstopp Stein Lier-Hansen til VG. Toppsjefen i Norsk Industri er en ivrig jeger, men med en fortid som statssekretær i Miljøverndepartementet og toppsjef i Direktoratet for naturforvaltning.

– Jeg gir full støtte til statsråd Vidar Helgesen (H) i denne saken. Alt det faglige grunnlaget tilsier at det vil være i strid med Bern-konvensjonen å felle de fire ulveflokkene i Hedmark. Det er ikke dokumentert at de har skadet husdyr eller hunder. At de har tatt noen elgkalver skulle da bare mangle. Det kan da ikke være slik at mennesket skal ha enerett på å felle elg? Ulvene er en del av naturen og må få tilgang til mat de også, sier Lier-Hansen.

TIL ANGREP: Tidligere generalsekretær i Norges jeger- og fiskerforbund, Stein Lier-Hansen, er ivrig jeger og skjøt i fjor blant annet 10–12 reinsdyr. Foto: Eivind Griffith Brænde , VG

Lier-Hansen sier han er sjokkert over den kraften som særinteressene kjører i denne saken:

– Det er bare basert på følelser. De kommer med grunnløse påstander mot forskningsmiljøene, som entydig har vist at disse ulvene ikke utgjør noen fare. Gudskjelov står Helgesen imot presset, blant annet fordi han står på solid grunn med støtte i Justisdepartementets lovavdeling.

– Hva sier du til kritikken fra Helgesens partikollega, stortingsrepresentant Gunnar Gundersen fra Hedmark?

– Det er lov å være uenig. Men han går altfor langt. Når det ikke kan dokumenteres at disse dyrene har skadet noen husdyr, så bør han som stortingsrepresentant evne å se det prinsipielle i slike saker, sier Lier-Hansen.

Seks sauer



VG har bedt Klima- og miljødepartementet undersøke om det medfører riktighet at ingen husdyr er drept av de aktuelle ulveflokkene.

Han får bare delvis medhold:

Det er ikke mange husdyr som er tatt, men departementet opplyser at ulvene har tatt seks sauer, og en kalv ble skadet og så avlivet.

Gundersen: Ikke overraskende



Gunnar Gundersen sier i en kort kommentar at det ikke er overraskende at Lier-Hansen sier det han gjør.

– Stein Lier Hansen er en av arkitektene bak politikken opprinnelig, så dette er ikke overraskende, sier Gundersen.

Riktig å felle ulv



Lier-Hansen sier at det bør felles ulv i Norge.

– Ja, det skjer hele tiden og det bør skje. Forebyggende skadefelling og felling av dyr som skader husdyr, bør skje. Problemet i denne saken her, er at ulvene ikke har gjort noe som tilsier at de bør felles.

– Hvor mye vilt har du skutt i årets sesong?

– Det ble bare en elg, to hjort, noen rådyr og 10–12 rein. Det er nok ikke så mange som jakter like mye som meg. Jeg jakter sammen med rovdyra. De er en del av naturen og det må de også få være i fremtiden.

Ber politikerne tenke seg om



Lier-Hansen ber statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre ikke la seg rive med av en opphetet debatt i Hedmark.

– Jeg ber politikerne lytte mer til det forskerne dokumenterer, enn usakligheter fra ulvemotstandere.

Lave dødstall



Tirsdag ettermiddag ble det langt fram tall som viser at erstatning for tap av sau og lam til rovvilt er det laveste siden 2000. Nesten 45 millioner kroner ble utbetalt i fjor.

I fjor søkte 1.351 sauebruk om erstatning fordi bøndene mente sauer var tatt av rovvilt i løpet av beitesesongen. Dette er en nedgang på 84 fra 2015 og 330 fra 2014, viser tall fra Rovbase.no