Erna besøkte ulve-ofrene: - Dødsulven skal skytes

ÅSTJERN (VG) Statsminister Erna Solberg (H) sier hun er villig til å ta i bruk alle midler for å få drept ulven som har tatt livet av minst 112 sauer de to siste ukene.

– Dette er en dramatisk situasjon. Spesielt for de bøndene som er rammet av denne ulvens herjinger. De er selvsagt opptatt av økonomien i dette, men de er først og fremst opptatt av at dyrene sine skal ha det bra. De er glad i dem, og det er hjerteskjærende å se dem drept, sier Solberg til VG.

Dødsulvens herjinger Tirsdag 30. mai: 33 sauer i Hurdal Torsdag 1. juni: 18 sauer på Gran Østås Søndag 4. juni: 19 sauer på Gran Østås Tirsdag 6. juni: 18 sauer på Gran Østås Onsdag 7. juni: 7 sauer drept på Gran Østås Lørdag 10. juni: 16 sauer drept i Vestre Toten kommune Mandag 12. juni: Fem søyer og fire lam i Helgedalen/Gran Østås Tirsdag 13. juni: To sauer drept og tre hardt skadet av ulv i Hennung-området./Gran Østås Totalt: Minst 112 sauer drept.

Hun ankom Åstjern på Hadeland like etter klokken 18.30 torsdag kveld.

Skal skytes



Der møtte hun fortvilte bønder og av et jaktlag som nå venter på ferske spor etter ulven, som trolig fortsatt er i området.

– Vi skal ikke ha ulv i disse områdene. Derfor er det viktig at vi raskt nå får stanset denne ulven. Den skal ikke være her. Nå har den åpenbart utviklet et mønster hvor den heller ikke bare leter etter mat, men også mishandler sauene. Det er et forferdelig syn å se hvordan sauene blir behandlet.

– Hva skal skje med den?

– Denne ulven skal skytes. Og vi skal gjøre det vi kan for å få gjort det så raskt som mulig, sier Solberg.

Ny rapport: Dødsulven er ikke norsk



Solberg fikk også hilse på flere jakthunder, som er hentet inn fra Sverige og som er spesielt trente til å lete etter spor fra ulv.

NÅLEN I HØYSTAKKEN: Erna Solberg fløy helikopter rett fra regjeringskonferanse på Statsministerens kontor i Oslo og over Nordmarka til Åstjern. Her titter hun ut over marka, hvor ulven befinner seg et eller annet sted. Foto: Torstein Bøe , NTB scanpix

Prøver alt



Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) deltok også på besøket. Han sier regjeringen er villig til å prøve alt for å finne og drepe ulven.

– Nå har vi hentet inn disse hundene fra Sverige. Det er også blitt diskutert å søke med helikopter, og hvis de ønsker å prøve det så skal regjeringen stille opp med de ressursene som trengs til det. Dette kan ikke fortsette. Derfor prøver vi alt vi kan, sier Dale.

Frykter de går tom for mat: Sauene får ikke gå fritt - situasjonen kan bli kritisk



Lene (35) og Arne Bilde (44) har i 17 år drevet gård på Tingelstad, hvor de tidligere i år slapp 80 sauer ut på fritt beite. Åtte av deres sauer ble i forrige uke drept av ulven.

– Vi har aldri opplevd noe angrep før. Det er helt forferdelig når dyrene du er glad i blir herjet med, skadet eller drept av ulv. Vi fant for eksempel en sau hvor hodeskallen var knust. Det var et grusomt syn, sier Lene.

– Situasjonen nå er veldig frustrerende. Vi har forsøkt å samle så mange sauer som mulig inn igjen bak gjerder, men vi får ikke tak i alle. Nå går vi egentlig bare rundt og er redde for når og hvor neste angrep skal skje, sier Arne.

Grotesk



Leder i det lokale beitelaget, Kjetil Ulset, driver også gård på Tingelstad. Han understreker alvoret i situasjonen.

– Vi lever i høyspenning. Hver natt ligger vi våkne og venter på et nytt angrep. Vi er nødt til å få tatt ut denne ulven. Den er ikke lenger et rovdyr som er ute etter mat, den bruker sauene til å leke og trene seg på. Det er brutalt og grotesk, sier Ulset.

PRØVER ALT: Solberg og Dale på vei ut etter møte med lederen for det lokale beitelaget, Kjetil Ulset. Foto: Torstein Bøe , NTB scanpix

Han håper også at myndighetene og andre vil fortsette å jakte på ulven, selv om den skulle forlate området.

– Hvis ikke blir den bare et problem som forflytter seg. Måten den oppfører seg på nå er ikke normalt, sier Ulset.