Åpner døren på gløtt for ulvejakt i vinter

Regjeringen vil utvide perioden for lisensfelling av ulv fram til 31.mars, og går nå gjennom GPS-data fra ulveflokkene i Hedmark, på jakt etter adferd som likevel kan understøtte lisensjakt på ulv denne vinteren.

Ifølge kilder i regjeringspartiene Høyre og Frp kan den intense ulvestriden som har ridd spesielt Høyre siden desember, være i ferd med å løse seg.

VG meldte lørdag at et forslag fra Frp om å utvide tidsvinduet for lisensjakt i ulvesonen, har støtte fra stortingsgruppene i Høyre, KrF og Ap.

Dermed er det flertall i Stortinget for å åpne for ulvejakt ut mars måned, og ikke bare til 15.februar som er sluttdatoen i den gjeldende forskriften om artsmangfold.

Tar høyde for ny kunnskap



Mandag ettermiddag bekrefter regjeringen at de slutter seg til dette forslaget.

– Det er hensiktsmessig å utvide lisensfellingsperioden i ulvesonen denne vinteren for å ta høyde for ny kunnskap som fortløpende kommer fra de radiomerkede ulvene. Informasjonen fra merkingen vil gi et bedre grunnlag for å vurdere felling, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) i en pressemelding mandag ettermiddag.

Ny runde i Stortinget



Tirsdag morgen må klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) nok en gang stå til rette i Stortinget og forsvare hvorfor han nektet å godta vedtaket i rovviltnemnda om å skyte 32 ulv denne vinteren, for å komme ned på bestandsnivået som Stortinget har fastslått.

Helgesen har flere ganger siden sagt at det er umulig for han å fatte noe annet vedtak, ut fra kunnskapen som forelå da han gjorde sitt vedtak i desember

Dersom han nå har fått ny kunnskap ut av radiomerkingen i januar, kan det gi Helgesen argumentene han trenger for å komme stortingsflertallet og rasende partifeller i innlandet, i møte og tillate noe jakt denne sesongen, får VG opplyst.

