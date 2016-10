Var på elgjakt - felte ulv

Da skuddet falt, tenkte jeger Georg Wahlstrøm (38): Hva fanken har jeg gjort nå?

Den 38 år gamle jegeren har jaktet siden han var 12 år gammel. Likevel, da han lå på vakt i skogen i Froland i Aust-Agder torsdag formiddag, så han noe han aldri før har sett:

Wahlstrøm ventet på elg, men i skråningen på andre siden av en liten dal, så han en lys, liten skikkelse.

– Jeg stilte inn kikkerten min, og var aldri i tvil. Det var en ulv.

Det sier Wahlstrøm til VG torsdag kveld. Han sier over telefon at ulven ligger død, bak i bilen hans. Så hva skjedde?

Les også: Ulvejakten i gang tross protester

Skudd fra 100 meter



Jegeren fulgte med ulven i kikkertsiktet en god stund, og han så at den var på vei mot jaktkameratens post. Han satt seg ned for å få en mest mulig stabil skytestilling.

På forhånd hadde Wahlstrøm tenkt igjennom hva han ville gjøre hvis han noen gang skulle komme over ulv inne i skogen, mens han var på jakt. Han hadde spurt seg selv: Hvis han har loven på sin side, og hvis han har sjansen, vil han skyte?

Nå var sjansen der. Wahlstrøm satt om lag 100 meter fra ulven.

– Jeg ropte høyt for at ulven skulle stoppe opp. Ulven stoppet og jeg trakk av.

Dyret datt rett i bakken, ifølge Wahlstrøm, som sier han løp raskt mot stedet der ulven lå.

– Jeg tenkte: Hva fanken har jeg gjort nå?

Fikk du med deg? Død ulv var full av rottegift

DOKUMENTASJON: Jergerne fotograferte ulven rett etter at den var skutt. Foto: Georg Wahlstrøm

Lisensjakt



Det første han og kameraten gjorde var å ringe rovviltkontakten.

Den døde ulven som lå død foran dem, var en tispe på 38,5 kilo.

1. oktober startet lisensjakt på ulv i Norge. I regionen som omfatter Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder har jegere lov til å skyte to ulv frem til 31. mars.

– Ulven ble sett også i går av et elgjaktlag, men det var først i dag den ble felt, sier rovviltkontakt Lars Johan Skjeggedal i Statens naturoppsyn til NRK.

Han sier videre:

– Flere bønder savner sauer som de ikke finner igjen. Vi har vel opp mot 20 sauer vi har utført skadedokumentasjon på, der konklusjonen er antatt ulv eller dokumentert ulv, sier Skjeggedal.

Wahlstrøm vet at ulvedebatten er betent.

– Hva tenker du om å ha skutt en ulv?

– Jeg har ingen sterke følelser for eller imot ulvejakt, men jeg vet jo at ulven har tatt mye sau i området her. Så lenge vi har lisens, så er det vel ikke noe stort problem?

Wahlstrøm får beholde ulven han skjøt. Han tenker å stoppe den ut.

– Jeg kan jo ha den i stua, men det spørs om kona mi da velger å flytte ut, sier han og ler.