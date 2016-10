Ulvetispe skutt i Froland

Torsdag morgen ble det skutt ei ulvetispe i Froland ved Oland, opplyser Statens naturoppsyn.

– Vi hadde akkurat avsluttet et drev under elgjakta, da ulven dukket opp. Jeg trodde den gikk mot naboposten og sa ifra til han, men plutselig sto den foran meg. Da skjøt jeg den på 60-70 meter, sier jegeren som felte ulven til Frolendingens reporter på stedet.

Det var Frolendingen som først omtalte hendelsen på sin Facebook-side torsdag formiddag. Ulven ble skutt av en lisensjeger på et elgjaktlag nord i Froland, på grensen til Åmli.

Lars Johan Skjeggedal fra Statens Naturoppsyn og leder for viltnemnda i Froland, Øyvind Froland, undersøkte dyret torsdag formiddag. Ifølge Agderposten var det en stor ulvetispe på 38,5 kilo som ble skutt.

De siste ukene er det meldt om flere observasjoner av ulv i Åmli, Tovdal og Bygland. I september ble ti sauer rapportert tatt av ulv i Åmli.

– Vi har ikke indikasjoner på at det er andre ulver i området. Vi har en lort fra Tovdal som er sendt til DNA-analyse, men det er ikke sikkert den vil gi noen resultater, sier viltkontakt i SNO, Lars Johan Skjeggedal til Agderposten.

Ulvedebatten har rast etter at det ble kjent at det ble åpnet for lisensfelling av 47 ulver i løpet av høsten og vinteren. WWFs generalsekretær Nina Jensen kalte tidligere i høst ulvejakten «en regelrett masseslakt».

– Noe lignende har vi ikke sett på nesten hundre år, den gangen gjeldende politikk var at alle store rovdyr skulle utryddes. Å skyte 70 prosent av ulvebestanden er ikke en miljønasjon verdig. Nå reagerer folk både over hele landet – og langt utover Norges grenser, sa Jensen i en pressemelding i september.

