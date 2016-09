Ulvejakten i gang tross protester

Over 57.000 personer har sluttet seg til en Underskriftskampanje mot felling av opptil 47 ulver i Norge. Lørdag startet den første jaktperioden.

De regionale rovviltnemndene har besluttet at inntil 47 ulver kan felles på såkalt lisensfelling i Norge i løpet av høsten og vinteren.

Lørdag startet lisensfellingsperioden i området utenfor ulvesonen. Innenfor ulvesonen, som utgjør hele Oslo og Østfold og deler av Hedmark og Akershus, starter lisensfellingsperioden 1. januar.

Les også: Dobling i antall helnorske ulv

Tidligere i år ble det bestemt at 24 av de 47 ulvene som skal felles, skal tas innenfor ulvesonen. Det er første gang at rovviltnemndene i disse regionene har åpnet for lisensfelling innenfor ulvesonen.

Nå har over 57 000 personer fra over 100 land, hvorav flesteparten av dem norske, sluttet seg til en underskriftskampanje mot felling av de opptil 47 ulvene, opplyser Naturvenforbundet ifølge NTB.

Kampanjen er startet av enkeltpersoner som engasjerer seg for å bevare den norske ulven.

– Det er et tankekors at privatpersoner må sette himmel og jord i bevegelse for å hindre at norske politikere og forvaltere skal blamere oss internasjonalt. Å forvalte vårt mest truede pattedyr mot kanten av utryddelse, er ikke akkurat omdømmebygging å være stolt av, mener Arnodd Håpnes, som er Naturvernforbundets fagleder for naturmangfold.

Fikk du med deg? Død ulv var full av rottegift

WWFs generalsekretær Nina Jensen har også reagert på ulvejakten.

– Dette er en regelrett masseslakt. Noe lignende har vi ikke sett på nesten hundre år, den gangen gjeldende politikk var at alle store rovdyr skulle utryddes. Å skyte 70 prosent av ulvebestanden er ikke en miljønasjon verdig. Nå reagerer folk både over hele landet – og langt utover Norges grenser, sa Jensen i en pressemelding i september.

Statens naturoppsyn: Lot jakthunder jage bjørnebinne med to unger

Stortinget vedtok i juni et nytt nasjonalt bestandsmål for ulv på fire til seks årlige ungekull. Ifølge Rovdata har det i løpet av vinteren 2015–2016 blitt dokumentert til sammen ni kull, hvorav syv av dem helnorske, og den norske bestanden er dermed over bestandsmålet.

Ulvene som kun holdt til innenfor Norges grenser utgjorde 65–68 ulver.

Kilde: NTB/VG