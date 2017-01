Ulvefrykten råder på Hedmark: Tora (72) tør ikke gå alene fra hjemmet

TRYSIL (VG) – Ulven sto rett utenfor den åpne fjøsdøren, og kikket inn på oksene våre. Jeg innrømmer at jeg er redd. Jeg går ikke alene bort fra garden, sier Tora Westad (72).

Vi er på Slettås i Trysil – midt i de dype skogene på indre Østlandet, hvor du kan gå milevis i alle retninger og fortsatt være i villmark. Dette er området til en av de store norske ulveflokkene, det såkalte Slettås-reviret. Her var det registrert 8–9 ulver i en flokk sist vinter:

– Ulveforekomsten har eksplodert på få år. For 15 år siden var det ikke ulv her – og aldri tidligere har vi hørt snakk om ulv. Men så opplever folk ulv rundt husveggene stadig vekk, sier ektemannen Håkon Westad (72).

Han har gått så langt som å ta med gamle-mauseren over skulderen når han går på tur med elghunden Bamse:

– Det var fordi ulven kunne gå til angrep på hunden. Men jeg har sluttet med å gå væpnet på tur, det er upraktisk og uønsket og jeg er ikke sikker på hvor lovlig det er heller, sier han.

I høst virket det som om den norske offentligheten skulle komme Hedmark-folket til unnsetning – rovviltnemndene foreslo felling av ikke bare hele Slettås-reviret, men også tre tilstøtende ulverevir.

FIKK ULVEN PÅ TUNET: I sommer sto en svær gråbein på tunet hos Tora og Håkon Westad. Tora har sluttet å gå turer alene fra huset, etter at ulvebestanden har eksplodert i området de siste ti årene. Foto: Frode Hansen , VG

Men vedtaket møtte sterke protester, blant annet fra Naturvernforbundet, som mener fellingen kan være lovstridig. Og i desember var det klart at lovavdelingen i Miljø- og klimadepartementet ga dem rett: Det var ikke dokumentert tilstrekkelig at ulvene gjorde skade på husdyr, og dessuten var ikke andre tiltak enn felling utredet. Dermed ga ikke loven hjemmel til å felle disse ulvene. 32 ulver får leve – inntil videre.

Vedtaket fikk flere av Helgesens partikolleger til å rase. Tirsdag ettermiddag var Høyre-topper fra Hedmark i et timelangt ulvemøte hos statsminister Erna Solberg – foreløpig uten resultater.

Tør ikke gå alene i skogen



Håkon og Tora er begge vokst på Slettås, gikk på skole sammen, og har snart vært gift i 50 år. Tora har vært glad i å gå på ski i skogen alene om vinteren, og plukke blåbær og multer om sommeren.

Men hun gjør det ikke lenger. Ulvefrykten gir ikke slipp:

– Jeg har en svigerinne en kilometer nedi veien her, og jeg skulle gjerne spasert ned til henne, men gjør det ikke. Da tar jeg bilen, sier hun.

HER STANSER TUREN: Tora har bodd på Slettås hele sitt liv, men nå tør hun ikke gå lenger enn hit – hvor skogen kommer tett inn på veien. Ulvefrykten ødelegger livskvaliteten, mener Håkon og Tora Westad. Foto: Frode Hansen , VG

Hun går langs veien så lenge den går i åpent lende, det vil si over garden de bor på. Så snart den når skogen, snur hun. Det er for skummelt at ulv kan skjule seg mellom trærne.

– Jeg er redd. Jeg innrømmer det åpent, sier hun.

Håkon tør å gå tur. Men han kikker seg over skuldrene, medgir han.

– En kar oppdaget at tre ulv gikk bak ham. Han forsøkte å skremme dem med å kaste stein, men det hjalp ikke. Han ringte faren, som kom i bil. Da stakk de bare opp på en haug og sto der og ulte.

Ser ikke verdien



Håkon kan ikke forstå at ulvene får leve fordi det ikke er dokumentert skade nok på husdyr:

– Det er jo ikke husdyr i skogen lenger. Vi kan ikke ha dem der. Får hadde folk gjerne kyr gående fritt, men ikke nå lenger. Ja, det er snart ikke elg igjen heller. For noen år siden hadde mitt jaktlag 5–6 elg å felle, nå får vi bare felle en. Men det ligger mange kadaver inni her, som er tatt av ulv.

– Men ser du ikke verdien av å ha rovdyr i norsk natur?

– Unnskyld, jeg ser ikke verdien i å ha ulv. For oss er det bare en plage og en skade.

Tora skyter inn:

– Jeg ønsker ikke å rydde ut all ulv, men å holde bestanden på et minimum.

Sønnen Harry Westad (49) var den som sto ansikt til ansikt med ulven 26. juli i fjor, klokken syv om morgenen:

– Jeg hadde latt fjøsdøren stå åpen, og gått for å hente for. På vei tilbake, ser jeg ut vinduet, og der står en svær grå ulv bare tre meter utenfor døren! Jeg ble så forbanna at jeg skrek alt jeg kunne – og dermed tok den til beins og var borte i skogen før jeg kom fram.

Han sier at ulveplagen er ny i området:

– Det var aldri snakk om ulv her da jeg var barn på 70-tallet. Noen spekulerer i om det er satt ut ulv her på 2000-tallet. For mer enn ti år siden var det aldri ulv. Etter 2006 har det eksplodert, sier han.

– Det sies at ulven ikke tar folk. Men den dagen den ikke finner mat i naturen, da tror jeg vi vil se noe annet, sier han.

Ulvetaxi



Kåre Norstad (49) bor seks kilometer utenfor Slettås, og har i årevis sendt barna sine på skolevei med taxi på grunn av ulvefaren – støttet av kommunen:

– Vi har 1,5 kilometer å gå før vi kan gå på skolebussen, og her har de fått godkjent taxi i 3–4 år nå. Men i år tar vi sjansen, vi har vi ikke orket å søke og søke for å få det gjennom. Vi prøver å unngå å skremme barna. Så kona kjører dem gjerne til bussen om morgenen, og forsøker å ordne det så vi henter dem etter skolen.

Det hender imidlertid at barna må gå alene.

– Minstemann er åtte. Det er ekkelt å tenke på, særlig når vi ser ferske ulvespor. I slutten av november fant en av dem noen spor ved skigarden nedenfor huset. Og det viste seg å være hele syv ulver, som vi kunne følge sporene til, inn i skogen. Folk som ikke er oppe i dette, forstår det ikke, sier Norstad.

Dagen etter miljøvernministerens nei til felling av Hedmarks-ulvene vedtok et enstemmig kommunestyre i Trysil en skarp protest mot miljøvernminister Vidar Helgesen. I protesten heter ber de ham trekke seg, og sier blant annet:

– Vedtaket oppleves som en hån mot det utmarka som ressurs representerer, en trussel mot bosetting og forringet livskvalitet for dem som allerede bor i vår kommune.