Ulveforsker vurderer å trekke seg fra offentligheten: – Har fått drapstrusler

– Jeg og min familie har måttet tåle sjikane og trusler gjennom tiår. Kanskje er det ikke lenger verdt det, sier Petter Wabakken.

Etter 38 år som en av Norges fremste rovdyrforskere, vurderer førsteamanuensis Petter Wabakken ved Høgskolen i Hedmark å trekke seg tilbake fra den offentlige debatten.

Saken ble først omtalt av Østledningen.

Han sier han ikke lenger orker hetsen og truslene som han hevder å bli utsatt for når han uttaler seg som ulveekspert i mediene.

– Det er en ganske ensom jobb å arbeide som rovdyrforsker. Mediene ringer for å få en uttalelse når de omtaler ulv, og etterpå venter en rekke henvendelser fra både folk som er for og imot ulv. Og mye av det er ganske drøye trusler, sier Wabakken til VG.

– Hva dreier truslene seg om?

– Av hensyn til mine barn ønsker jeg ikke å gå i detaljer på dette, men jeg kan si så mye som at noe av det dreier seg om drapstrusler. Jeg har anmeldt noe, men langt fra alt. Det blir uansett bare henlagt.

– Mye ukorrekt informasjon



De regionale rovviltnemndene besluttet i september at inntil 47 ulver kan felles på såkalt lisensfelling i Norge i løpet av høsten og vinteren. Siden da har debatten rast. Frontene har vært steile, karakteristikkene har sittet løst. For Wabakken er det ikke noe nytt.

– Jeg og min familie har måttet tåle sjikane og trusler gjennom tiår. Kanskje er det ikke lenger verdt det, når man ser all hetsen, sier Wabakken.

Personene som Wabakken mener hetser ham er både folk som er for og imot ulv.

– Debatten er veldig svart-hvitt, og det er svært mange som mener noe om ulv, uten å ha peiling. Jeg blir ofte angrepet fordi jeg er talsperson fra fagmiljøet, og det er særlig på Facebook at vi i grupper blir beskyldt for å drive uetisk forskning.

Førsteamanuensen leder en rekke forskningsprosjekt i tillegg til å undervise ved Høgskolen. Han leder også prosjektet Skandulv – som samarbeider om ulveforskningen i Norge og Sverige samt at de driver med merking av ulv.

– Det finnes så mye ukorrekt informasjon og ukunnskap der ute, som blant annet går på hvor ulven befinner seg og hvor mange ulv som er i Norge, sier Wabakken.

1999: Wabakken har forsket på ulv i 38 år. Dette bildet er fra Koppang i Østerdalen i 1999, der en ulv hade blitt påkjørt av toget. Foto: Geir Magnusson, , NTB scanpix

Spør seg selv om det er verdt det

– Rovdyrdebatten i Norge er betent, og nettopp derfor mener jeg at man bør høre på forskere som har holdt på med dette i årevis, og som i tillegg har fått publisert materiale i ledende forskningstidsskrift. Men når Stortinget tar inn medlemmer fra disse Facebook-gruppene til høringer og legger seg på samme linje som dem som reiser tvil ved vår genetiske forskning, da må jeg si at jeg gå i tenkeboksen.

– Jeg har i alle år følt meg forpliktet til å stille opp, men samtidig føler jeg at jeg har gjort mitt. Mange av mine kolleger er ikke en del av debatten, nettopp fordi man blir fritt vilt, og særlig på nettet, sier Wabakken og legger til:

– Det kommer til et punkt hvor man må ta et skritt tilbake og spørre seg selv om det er verdt det. Jeg er nemlig ikke så sikker på om svaret er ja lenger.

Forsker: – Det forekommer en del hets



Ketil Skogen ved Norsk institutt for naturforskning har rovdyrkonflikt som kunnskapsområde, og kjenner seg igjen i Wabakkens beskrivelser av hets på nettet.

– Biologene er kanskje mest utsatt, fordi de sier ting om selve dyret som mange da er uenige i. Fordi Petter har hatt en veldig høy profil i mange år, så tror jeg mange ser på han som selve ulveforskningen i Norge, sier Skogen og legger til:

– Men man kan lett se på Facebook at temperaturen er høy, og at det forekommer en del hets og sjikane når det er snakk om ulv i Norge.

– Men er det slik at eksperter holder seg unna på grunn av hetsen?

– Jeg tror ikke nødvendigvis at det ikke bare handler om hetsingen, men også fordi de er opptatt av at forskning skal basere seg på fakta og at de som fagpersoner ikke skal mene noe om norsk ulveforvaltning i media.

Politiinspektør Rolf Thoresen i Innlandet politidistrikt bekrefter overfor at Wabakken har anmeldte en trussel.



– Vi har kun registrert en anmeldelse fra Wabakken som omhandler trusler. Denne saken er fra 1997. Politiet forstår derfor ikke kritikken fra Wabakken, skriver Thoresen i en epost til VG-