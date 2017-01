Ulveaksjonistene fikk ikke gehør hos klimaministeren

Klimaminister Vidar Helgesen (H) ga ikke ulveaksjonistene noe de kunne ta med seg hjem fra møtet i ettermiddag. – Han kom ikke med noe nytt, sier ordfører Rune Støstad (Ap).

– Jeg skulle ønske du kunne si noe som vi kan ta med oss tilbake. Vi sindige østerdøler kan ikke dra til Oslo uten å ha noe med noe hjem igjen, sa Sissel Frang Rustad til klimaminister Vidar Helgesen (H).

I 20 år har Rustad vært medlem av Høyre, men rett før jul meldte den tidligere nestlederen i Hedmark Høyre seg ut av partiet. Årsaken var klimaministerens vedtak om å kutte lisensfelling av ulv fra 47 til 15 dyr.

Mens demonstranter trommet og ropte utenfor Klima- og miljødepartementet, møtte statsråden Rustad og fem andre representanter for jakttilhengerne. De fortalte Helgesen hvorfor de mener vedtaket hans er feil.

– Det er 50 ulv bare i min kommune. Dette gjør noe med folk. De tør ikke la ungene gå til skolebussen, og foreldre blir oppfordret til å kjøre elevene til skolen, sa Rustad i møtet.

Mistet 130 jakthunder



Leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund i Hedmark, Knut Arne Gjems, har over 10.000 medlemmer. De har ifølge Gjems mistet 130 jakthunder til ulv.

– Vi merker at det er et høyt konfliktnivå nå. Det er mange som føler seg ført bak lyset. Selv hadde jeg forberedt lisensfelling hele høsten da dette vedtaket kom, sa han til Helgesen.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) er derimot klar - avgjørelsen om å ikke skyte de 32 ulvene ligger fortsatt fast

– Jeg forstår frustrasjonen som mange føler over situasjonen de er i. Vi ser den i Hedmark, men også i alle partiene som står bak ulveforliket i Stortinget, sier Helgesen på en pressekonferanse:

– Jeg forstår også at det dreier seg om mer enn følelser. Hvis man besøker områdene innenfor ulvesonen, ser man at det dreier seg om realiterer, legger Helgesen til, og viser til at levemåter endres på grunn av ulvesonen.

Han lover at det framover vil være en lav terskel for å gi tillatelse til å felle ulv som utøver skade:

– Det er ikke utelukket å felle ulv. Vi kommer til å ha en lav terksel, og vi vil vurdere å senke den ytterligere. Samtidig vil vi styrke innsatsen for å vurdere og overvåke bestanden. Hvis en ulv opptrer truende nær en barnehage eller annen befolkning, vil vi ikke nøle med å ta den ut, sa Helgesen.

Avslutningsvis sier han at vedtaket om å ikke tillate lisensjakt på 32 ulver i ulvesonen i Hedmark, står.

Kampen fortsetter



Like etter møtet med jaktforkjemperne, gikk klimaministeren rett i et møte med Høyres partnere i ulveforliket på Stortinget.

– Vi er i en krevende situasjon mellom bestandsmål og forlik, og en lov som det samme Stortinget har vedtatt. Nå må vi finne løsninger som gjør det mulig å styre mot bestandsmålet som Stortinget har satt. Dét jeg kommer til å diskutere med forlikspartnerne, sa Helgesen.

Da han hadde gått og østerdølene sto igjen sammen med pressefolkene, var stemningen avdempet. Ordfører i Nord-Fron, Rune Støstad (Ap), mener det ikke kom noe nytt ut av møtet.

– Vi hører at utenfor står det tusenvis og tramper og trommer. Det har de all grunn til. Vi må fortsette kampen. Her er det en regjering som først og fremst tar hensyn til ulven, og ikke til at det skal bo folk i hele landet, sier han til VG.

Tror ikke på klimaministeren



At klimaministeren åpnet for å senke terskelen for å gi tillatelse til skadefelling, imponerte verken Støstad eller de andre møtedeltakerne.

– Det har vi hørt før. Det tror ikke jeg på lenger. Her må vi ha resultater. Vi må se en regjering som virkelig vil imøtekomme de forventningene som stortingsforliket har skapt. Det må statsråden og regjeringen ta innover seg i mye større grad, sier ordføreren.

– Hva tror du blir utfallet av i denne saken?

– Jeg tror statsråden må forklare seg i Stortinget. Jeg tror Helgesen kommer til å bli presset. Regjeringen er under sterkt press, og det bekreftet Helgesen også. Dette er en vanskelig sak, og vi skal sørge for at det ikke blir noe enklere framover, lover Støstad.

Returnerer til Høyre hvis Helgesen ombestemmer seg



Også eks-høyrepolitiker Sissel Frang Rustad mener møtet var som forventet og at det ikke kom noe nytt fra klimaministeren.

– I møtet leverte jeg tilbake «julegaven» som han kom med 20. desember. Den vil vi ikke ha. Vi vil ha noe annet, men det fikk vi ikke i dag, sier hun til VG.

– Hva med lovnaden om lavere terskel for skadefelling?

– Det er ikke sånn realiteten er. Når en ulv går inn på gårdsplassen eller angriper dyr, tar det lang tid før vi får fellingstillatelse, og da kan ulven ha gjort mye skade, påpeker Rustad.

– Hva skal til for at du melder deg inn i Høyre igjen?

– Så fort vedtaket fra 20. desember blir opphevet, melder jeg meg inn igjen. Hvis Høyre vil ha meg. Jeg har vært en ivrig lokalpolitiker i over 20 år, men dette fikk begeret til å renne over, sier Rustad.