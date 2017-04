Ulve-Vidar anklager Varg-Vedum for spill med mistillitsforslag

Senterpartiet får ingen støtte for sitt mistillitsforslag mot klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen (H) i ulvesaken.

Mistillitsforslag siden 1945 * Senterpartiet fremmer tirsdag mistillit mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H), for hans håndtering av ulvesaken. * Ifølge Stortingets utredningsseksjon har det før dette har vært stilt 64 mistillitsforslag siden 1945. * Bare én gang – i 1963 – har det ført til at en regjering måtte gå. Det var på grunn av Kings Bay-saken. * Under den rødgrønne regjeringen ble det fremmet mistillitsforslag mot olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) i 2010 og mot næringsminister Sylvia Brustad (Ap) i 2009. Ingen av dem fikk flertall.

* I mai 2015 ble det reist mistillitsforslag mot justisminister Anders Anundsen (Frp), for hans håndtering av asylbarnsaken. Forslaget ble ikke vedtatt, men det var flertall for en sterk kritikk av statsråden, et såkalt daddelvedtak. Amundsen gikk ut av regjeringen i desember 2016.

– Jeg mener at det overhodet ikke er grunnlag for mistillit i denne saken.Vi kan være politisk uenig, og hevde at en selv ville gjort noe annerledes om man satt i regjering, men å gå der ifra til et mistillitsforslag, er en lang distanse. Det er et innslag av spill her, sier klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen.

Tirsdag stemte Stortinget over et mistillitsforslag fra Senterpartiet rettet mot Helgesen og hans håndtering av ulve-saken. 159 stemte mot, mens 10 representanter fra Senterpartiet stemte for forslaget.

Spill-anklager



– Du mener Sps mistillitsforslag er et spill fra Sps side?

– Jeg sier ikke at det bare er et spill, men jeg mener det ble demonstrert i dag at det ikke var uten spill.

– Er det populistisk av Sp å stille mistillitsforslag?

– Jeg skal ikke karakterisere Sps mistillitsforslag, men jeg registrerer at mistillitsforslaget kun fikk Sps stemmer. Det er en karakteristikk sterk nok.

– Du er den 64. statsråden som får et mistillitsforslag mot seg. Hva synes du om det?

– Det er et redskap som ikke er brukt for ofte, og bør reserveres til de virkelige alvorlige situasjonene. Når det fikk så få stemmer som det fikk, forteller det at det ikke var grunnlag for det, sier Helgesen til VG.

Sp: – Dette er dypt alvor



– Dette er ikke spill, for oss er dette et dypt alvor, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til VG.

– Det handler om at folk som blir berørt av politikken skal ha tillitt til at når Stortinget fatter et vedtak, så skal det bli gjennomført, sier han.

Vedum mener det var et godt grunnlag til mistillit og viser til at ingen av partiene på Stortinget stemte for Helgesens forslag om å endrenaturmangfoldloven. Flertallet mener det allerede er rom for å ta ut flere ulv med dagens lov.

– Helgesen fikk null stemmer. Heller ikke Høyre eller Frp stemte for forslaget. Det har knapt skjedd før at en statsråd får null støtte. Det viser at Stortinget ikke har tillitt til han og heller velger å overstyre han.

– Men de andre partiene har tillitt til Helgesen. De stemte ned mistillitsforslag.

– Etter tvil har de andre partiene gitt Helgesen en ny sjanse. Men det er ikke grunnlag for Helgensen til å ta dagens runde i Stortingssalen som et tillitsvotum.

Riksrett



Senterpartiet sier de ikke har tillit til Helgesen fordi han ved tre anledninger har unnlatt å følge Stortinget vilje om å tillate felling av ulv.

– Vi mener statsråden har trenert saken og brutt opplysningsplikten, sa Sps parlamentariske leder Marit Arnstad i Stortinget.

Det får Venstre Sveinung Rotevatn til å se rødt.

Han mener konsekvensen av Sps mistillitsforslag enten var at Helgesen måtte gå, eller bryte loven:

– Dersom en statsråd mener noe er å bryte loven, men bevisst gjør det likevel, kan man stille statsråden for riksrett. Det Senterpartiet gjør nå, er å gi Vidar Helgesen et valg om å gå av eller stille seg i posisjon for riksrett. Dette er en uholdbar måte å behandle en statsråd på, sier Venstres Sveinung Rotevatn til VG.

Helgesen deler lagt på vei Venstres vurdering:

– Når det gjelder fjorårets klagebehandling, så er jeg definitivt av den oppfatning at jeg hadde et ansvar for å følge loven. Den beste juridiske ekspertisen i forvaltningen ga klare råd, og jeg lyttet til de rådene. En statsråd kan ikke gå inn for å bryte loven. Da vil man kunne stilles for riksrett, men det er en hypotetisk problemstilling, sier Helgesen til VG.

– Ber Helgesen bryte loven



En statsråd kan bli stilt for riksrett om vedkommende gjør straffbare handlinger i sitt embete – altså bryter loven.

Venstre mener Sp-forslaget ville bety riksrett for Helgesen fordi Klima- og miljødepartementet og justisdepartementets lovavdeling ved to anledninger har slått fast at det ikke er rom innenfor dagens lovverk å felle så mange ulv som Stortinget krever, fordi ulvens skadepotensial ikke er stor nok.

Med andre ord: Skulle Helgesen til å tillate mer ulvejakt, ville det bety at han måtte bryte loven, mener Venstre.

– Senterpartiet går bevisst inn for å misforstå Stortingets rolle for å bevisst svekke en statsråd som bare gjør jobben sin. Det er ikke imponerende. Jeg har aldri opplevd lignende i norsk politisk historie, sier Rotevatn.

Sa nei til lovendring



Da Helgesen satte foten ned for jakt på 32 ulv i ulvesonen, satte sinnet i kok i lokalbefolkningen, men også et flertall av partiene på Stortinget.

Et samlet storting ba derfor Vidar Helgesen om å vurdere loven på nytt. Helgesens konklusjon var den samme: Naturmangfoldloven gir ikke mulighet for å skyte flere ulv.

Helgesen foreslo i stedet at Stortinget kunne endre loven for å få åpne opp for mer felling av ulv.

Men dette fikk ingen støtte av partiene på Stortinget.

OPPGITT: Venstres Sveinung Rotevatn. Foto: Roger Neumann , VG

Instruerer ministeren



I Stortinget tirsdag gikk heller Sp, Ap, Høyre, Frp og KrF inn for å instruere Helgesen om å endre rovviltforskriften slik at hensynet til jaktinteresser, folks frykt og distriktspolitikk skal kunne vektlegges mer slik at det kan bli enklere å felle ulv.

Partiene mener de ikke behøver å endre loven, fordi man allerede innenfor dagens lovverk kan tillate mer ulvejakt bare ved å endre forskriften.

Helgesen bekreftet overfor Stortinget at han nå vil endre rovviltforskriften.



– Bytt jobb, Arnstad



Rotevatn i Venstre mener også stortingsvedtaket er hårreisende, fordi Stortinget ikke skal tolke, men vedta lover.

– Senterpartiet kan være uenig i tolkningen av en lov, men Stortinget skal ikke tolke loven. Hvis man ser at det er et spørsmål om hvordan en lov skal tolkes, og man mener loven bør tolkes på en bestemt måte, må man endre loven. Det gjør ikke Senterpartiet. De stiller mistillit til en statsråd som ikke vil bryte en lov, som Sp er for feige til å endre på.

– To av Helgesens argeste kritikere, Marit Arnstad (Sp) og Knut Storberget (Ap) er begge jurister. Tror du ikke de kan jusen i dette?

– Jeg vil heller lytte til jurister som ikke har politisk interesse av utfallet. Om Arnstad og Storberget vil drive med lovtolkning, bør de ikke ta gjenvalg til Stortinget men heller ta seg en jobb i domstolsapparatet, sier Rotevatn.

