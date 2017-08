Ulv skutt i Oppland

I femtiden mandag morgen ble en ulv skutt i Østre Toten.

Talsperson for Statens Naturoppsyn i Oppland, Ole Knut Steinset, bekrefter overfor VG at ulven ble tatt i natt.

– Det ble felt en tispe på 34 kg i femtiden i morges, sier Steinset til VG mandag.

Bakgrunn: 87 sauer drept av ulv på under en uke

Landbruksminister Jon Georg Dale er glad for at ulven nå er tatt.

– Endelig lykkes en med å skyte ulven som har drept flere hundre sauer i sommer. La oss nå håpe at marerittsommeren for sauebøndene er over, sier han til VG.

Steinset sier til VG at det ble satt igang fellingsforsøk etter nye skader på sau søndag.

– Fellingslaget begynte i går. De dro ut på ettermiddagen, forteller han.

Steinset sier til VG at det etter alt å dømme er ulven som siden slutten av mai har drept sau i beiteområdene mellom Hurdal, Gran og Toten.

Les også: Skjøt ulven mens den jaget saueflokk

– Vi har god grunn til å tro at det er den ulven. Den ble felt midt i skadeområdet, så alt tyder på det, sier han.

Ulven er tatt inn, og Statens Naturoppsyn driver nå med DNA-prøver og andre rutinemessige undersøkelser.