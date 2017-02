Ulv fra omstridt flokk var inne på gårdstun i Hedmark

Statens Naturoppsyn (SNO) bekrefter at en av de radiomerkede ulvene i Slettås-reviret har vært inne på et gårdstun i Søre Osen i Trysil kommune.

Slettås-ulven blir beskrevet som spesielt nærgående og rovviltnemnda vedtok egentlig å skyte hele flokken. Men regjeringen sa nei, da de mente skadepotensialet ikke var godt nok dokumentert.

Ulvene ble i stedet radiomerket, og nå er en av dem registrert inne på et gårdstun.

– Det er en valp, ei åtte måneder gammel tispe, som ble observert ved Osensjøen i går og har vært inne på et gårdstun i Søre Osen. Hun gikk for seg selv og gjennom det gårdstunet, og det er også flere som har sett henne, sier seksjonssjef Lars Bendik Austmo i Rovviltseksjonen i Statens Naturoppsyn til VG.

Dette er den eneste ulven de har fått melding om at har vært nær bebyggelse etter at merkingen startet den 12. januar. SNO prøvde i dag å skremme vekk den nærgående ulven.

– I går ettermiddag reiste vi ned dit. Vi hadde ikke noen visuell kontakt i går, men peilet henne inn. Da var hun i skogen. I dag tidlig gikk vi inn i det området hun var i, så henne og fikk gjennomført et skremmeforsøk, sier Austmo.

Les også: Blodig ulve-video fra Sp får slakt

Undersøker atferden til Slettås-ulven



Regjeringens konklusjon var i desember at skadepotensialet ikke var godt nok dokumentert til at ulvene i Slettås-reviret kunne felles. Det selv om antallet ulv nå er betydelig over det bestandsmålet som ulveforliket på Stortinget satte i fjor.

Statens Naturoppsyn har flere ganger de siste årene fått meldinger om nærgående ulv ved Slettås-reviret – at de ikke er like redd for gårdsbruk og hus som ulv andre ulver er.

– Spesielt i Slettås-reviret har det vært rapportert om at ulven har vært nærgående, at den har vært nært på hus og på gårdstun, noe som har skapt frykt. Man ønsker å undersøke om atferden er unormal eller uønsket, for vanligvis kjenner vi ulven som et dyr som er sky og redd mennesker, har Austmo tidligere påpekt overfor VG.