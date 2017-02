To ulv skutt – jakta stoppes

To ulver ble skutt i Hedmark søndag. Dermed stoppes lisensjakta, opplyser Statens Naturoppsyn.

– Det jeg kan si så langt er at det er en hannulv som er litt eldre enn halvannet år og ei tispe som vi antar er en valp, sier Lars Gangås i Statens Naturoppsyn til Hamar Arbeiderblad.

Ulvene ble skutt sør for Åkrestrømmen i Rendalen. Med det er kvoten for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen fylt, og all jakt opphører umiddelbart.

– Eventuelt kan man søke om mer lisensjakt, opplyser Gangås.

Åtte ulv skutt i vinter

Det ble først åpnet for felling av inntil fem ulv utenfor ulvesonen, det vil si områder i Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold, denne vinteren. Den kvoten ble fylt 11. januar – men en uke senere åpnet Miljødirektoratet for felling av enda tre ulv.

Ei ulvetispe ble skutt i Stange den 7. februar, og i dag ble altså de to siste dyrene i kvota tatt ut.

Om lag 30 jegere deltok i jakta denne helgen.

Frist for nytt lovforslag mandag

Ulvesaken har vært ekstremt politisk betent etter at klima- og miljøminister Vidar Helgesen i desember ikke ga tillatelse til felling av fire ulveflokker inne i ulvesonen.

Siden har det blitt et politisk spill om rovdyrene, og Helgesen åpnet denne uken for å endre naturmangfoldsloven.

Endringen vil gjøre at flere ulv kan felles, også innenfor ulvesonen. Lovforslaget er på høring nå. Fristen går ut i morgen, mandag 27. februar.