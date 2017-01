Sp-Trygve: – Spill av regjeringen for å unngå ulveskyting

Regjeringens beslutning om å radiomerke og følge med på ulv med mulig skadepotensiale, roer ikke gemyttene på Stortinget.

Beslutningen sees mest på som et forsøk på å finne et sidespor bort fra Stortingets beskjed om å skyte flere ulver.

Les saken: Starter radiomerking av potensiell skadeulv

Både klimaminister Vidar Helgesens egen partifelle, Gunnar Gundersen (H) og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, begge fra ulvefylket Hedmark, mener det knapt finnes et rovdyr som er forsket mer på- enn den norske ulven.

Les også: Tora fra Trysil tør ikke gå alene

– Det er jo ingen dyr vi vet mer om enn ulv. Det er ikke kartlegging av ulvens atferd og bevegelser som er problemet. Det har vi god kontroll på- og kunnskap om. Klimaministerens oppgave nummer én er å få ned rovdyrtrykket. Det er fullt av ulv i ulvesonen. Da må det skytes flere ulv, sier Trygve Slagsvold Vedum til VG.

IKKE FORNØYD: Sp-leder og tidligere landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum stilte skulder ved skulder med demonstrantene mot regjeringens ulvebeslutning på Eidsvolls plass onsdag. Foto: Terje Bringedal , VG

Han viser til at man allerede har kunnskap om at den første flokken som nå skal radiomerkes til uken, i Slettåsreviret i Hedmark, har vært nærgående der folk bor og beveger seg.

Leste du denne? VG mener: Galt å frede Hedmark-ulven

– Derfor er nok tiltaket fra regjeringen og Helgesen fredag ettermiddag mer spill for å unngå skyting av ulv enn å gjøre noe for å følge opp ulveforliket i Stortinget, sier Vedum.

– Men Helgesen sier det skal vurderes å ta ut ulv etter hva den kommende radiomerkingen og følgingen viser?

– Jeg ser likevel på dette som et forgjeves forsøk på å vise handlekraft. Regjeringen må heller bruke kreftene på å følge opp Stortingets vedtak, svarer Vedum.

ULVE-STATSRÅD: Klima- og miljøminister Vidar Helgesens første uke i det nye året handlet veldig mye om ulv. Foto: Trond Solberg , VG

Stortingsrepresentant Gunnar Gundersen (H) fra Hedmark, er enig med Vedum i at mer radiomerking og kartlegging av ulv ikke bør ha første-prioritet nå.

Høyres ulveopprører: Gir seg ikke før Helgesen gir opp - eller forsvinner

– Kunnskap er aldri dumt. Men jeg tror ikke vi får noe mer kunnskap enn vi allerede har. Det forundrer meg at ikke statsråden har mer fokus på å følge opp rovdyrfoliket som er vedtatt av Stortinget. Helgesen må forholde seg til at han har Stortinget mot seg, sier Gundersen.

Frp-Nesvik: Skal finne løsning



Han sier han er bekymret for om Helgesen har forstått alvoret i saken.

– Jeg er urolig for at skyttergravene nå er i ferd med å bli gravd opp igjen, sier Høyrerepresentanten og elgjegeren fra Flisa.

Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik, ser på Vidar Helgesens nye radiomerking av ulv som et mer langsiktig tiltak for å følge ulvens atferd blant annet i nærheten av folk.

– Det er et veldig klart signal fra alle partiene som sto bak flertallet i ulveforliket at denne saken må- og skal finne sin løsning. I Sverige er det funnet juridisk handlingsrom for å vedta utskyting av ulv. Da må vi også se på vårt lovgrunnlag for å gjøre det samme, sier Nesvik.

Regjeringen bestemte fredag at flere ulveflokker skal radiomerkes med halsbånd for å kartlegge potensielt skadelig atferd og nærhet til folk.

Merkingen skal trolig starte allerede kommende uke ved at Statens Naturoppsyn bruker helikopter for å spore opp ulv i Slettåsreviret i Hedmark, og deretter bedøver dyrene for å feste radio-halsbåndene.

Klimaminister Vidar Helgesen (H) opplyser til VG at dette er første svar i arbeidet med å skaffe mer kunnskap om mulig skadepotensiale i ulvesonen.

– Når det nå er mer ulv enn før, må vi vurdere om det øker faren for skade. Vi har sagt at vi kommer til å vurdere skadepotensialet. Vi har vurdert hvordan det best kan gjøres, og kommet frem til at med radiomerking så vil vi få økt kunnskap i realtid om både atferd og skadepotensiale - også i nærheten av folk, sier Helgesen til VG

Han fastholder imidlertid at ingenting er endret når det gjelder regjeringens holdning til lisensfelling av ulv. Helgesen besluttet like før jul at det bare skulle tillates felling av 15 av de 47 ulv som rovviltnemndene ville ta ut.