Skulle merke ulv - fant ingen

RENDALEN (VG) Ulvene som i dag løper gjennom Hedmarks snødekte skoger, har foreløpig klart å holde seg skjult for helikoptrene som har jaktet på dem.

Til sammen 30 mann var i dag involvert i prosjektet om å radiomerke flest mulig av ulvene i de to revirene Slettås og Osdal. Når flokker av denne størrelsen flytter på seg, lager de litt av en løype i den langstrakte nysnøen, en løype det ikke er vanskelig å få øye på. Men de har ikke funnet noen - hverken ulv eller spor.

Dermed avblåses jakten for dagen, og fortsetter i Slettås fredag.

– Slettås-floken er førsteprioritet for merking med de nye senderne, for de skal ha vært ganske nærgående, sier Lars Bendik Austmo, seksjonsleder i Rovviltseksjonen i Statens Naturoppsyn, til VG.

Den nærgående Slettås-ulven

De har først i dag satt opp base ved Store Byringen i Rendalen kommune, i håp om å finne ulvene i Osdalsreviret. Rundt her et sted er det rundt åtte ulv. En alfahann som kan være rundt en 50 kg, samt ei tispe på rundt 40 kg. I tillegg kommer de rundt åtte måneder gamle valpene.

Ulvene skal spores med helikopter og snøskuter, dyttes mot åpent terreng – og bedøves. Så skal den flys ut og radiomerkes - foran et fullt pressekorps. Målet med alt dette er å kunne bedre beskrive skadepotensiale – det skadepotensialet som manglet for at regjeringen kunne gi ok til å skyte ulv i desember.

Slettås-reviret følges med argusøyne.

– Spesielt i Slettås-reviret har det vært rapportert om at ulven har vært nærgående, at den har vært nært på hus og på gårdstun, noe som har skapt frykt. Man ønsker å undersøke om atferden er unormal eller uønsket, for vanligvis kjenner vi ulven som et dyr som er sky og redd mennesker, sier Austmo til VG.

Nye «proximity»-sendere kommer i dag til Norge, sendt fra Sverige, og med dem skal det nå kunne måles om ulven i Slettårs-reviret nærmer seg bebyggelse. I Slettås-reviret er det trolig åtte ulv. To av dem er unge hanner på rundt 1,5 år som trolig vil utvandre fra flokken i vår.

– De er i alle fall ikke like redde for hus og gårdsbruk som andre ulver er, påpeker Austmo.



- Åpenbart ubehagelig

På basen står ansvarlig veterinær Jon Arnemo klar. Det er hans team som skal ta imot og merke ulvene, uten å ta livet av dem i prosessen.

Er de kalde, skal de varmes. Er de varme, må de kjøles ned. Ser de ut til å våkne, må de ha mer bedøvelse. Og når de våkner opp, må de også følge med dem. For det er åpne bekker som ikke er frosset over i området og en gang druknet to ulv som var litt nyforvirret av bedøvelsen. Hvis ulven nettopp har fått i seg et par kilo elgkjøtt, kan det også komme opp igjen på grunn av bedøvelsen.

– All anestesi innebærer risiko, det er jo folk på norske sykehus som dør av det. Og her flytter vi hospitalet ut i skogen, sier Arnemo.

– Det er helt åpenbart ubehagelig å bli jaget av helikopter og ubehagelig å bli lagt i narkose, sier han.

Sender selv ut sms

Senderen som ulvene her i Osedal får rundt halsen, har et Telenor-simkort i seg, og ulven sender sms ut om hvor den befinner seg. Vandrer den over til Sverige blir sms-ene litt dyrere, for der bruker de Telia. Og låsen på halsbåndet faller av av seg selv. De kan for eksempel bestemme at låsen skal åpne seg den 1. mai 2018.

– Vi skaper i alle fall et mye bedre grunnlag for å si om dette er en atferd vi ikke ønsker, som potensielt kan være farlig. Ulven er kjent som et dyr som er redd mennesker og moderne i tid er det ikke registrert skade eller drap på mennesker av ulv. Vi har heller ikke rabies. Det er vanskelig å si hva som er farlig atferd eller truende atferd, men det bli spesielt interessant å sjekke dette når vi har en flokk som er atypisk og som har eksponert seg mer, sier Austmo i Statens Naturoppsyn og viser til Slettås-reviret.

De nye «proximity»-senderne åpner for å gi minuttvise oppdateringer på hvor ulven befinner seg, hvis den er i nærheten av områder som er definert som bebyggelse.

– Det gir oss en helt annen mulighet til å se hva de gjør når de er nært bebyggelse, sier Austmo.