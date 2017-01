Skogeierforbundet: Grunneiere vil hindre Helgesens nye ulveplan

Flere grunneiere kan komme til å nekte å la helikoptre lande på deres eiendom med formål om å radiomerke ulv. De mener regjeringens tiltak kan oppfattes som en avsporing.

– Vi har fått flere henvendelser fra grunneiere som gir uttrykk for at de vil motsette seg regjeringens tiltak ved ikke å gi tillatelse til at myndighetene lande på deres eiendommer for å radiomerke ulv, sier administrerende direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund.

Tiltaket han viser til, er regjeringens plan om å bedøve ulv fra helikopter denne uken, for så å radiomerke dyrene med halsbånd.

Klimaminister Vidar Helgesen (H) forklarer planen som «første svar i arbeidet med å skaffe mer kunnskap om mulig skadepotensiale i ulvesonen». Det svaret er imidlertid ikke skog- og grunneierne helt fornøyde med.

– Nå er det bare én ting som gjelder, og det er å sørge for at Stortingets vedtak om bestandsmål faktisk effektueres. Alle andre tiltak kan fort oppfattes som et forsøk på å avspore og trenere saken, sier Lahnstein.

– Mener du at Helgensens radiomerking er et forsøk på avsporing?

– I hvert fall mener jeg at det lett kan oppfattes sånn, og de signalene vi har fått, tyder på at det er en utbredt holdning blant grunneierne.

Lahnstein har blitt oppringt av to grunneiere i Hedmark og én i Østfold de siste dagene, hvorav den ene representerer en større gruppe grunneiere. Alle forteller at de vil nekte å la helikoptere lande på deres områder med formål om å radiomerke ulv.

– Jeg har stor forståelse for den frustrasjonen og det sinnet som de nå føler. Så lenge man opererer innenfor lovens rammer, har jeg også respekt for at de velger å markere sitt synspunkt på denne måten, sier Lahnstein.

Norges Skogeierforbund representerer flertallet av private skogeiere i Norge. Fredag satt direktør Lahnstein i et møte med den politiske ledelsen i Klima- og miljødepartementet, og søndag ble møtet fulgt opp med et brev.

I brevet, skrevet i samarbeid med Utmarkskommunenes Sammenslutning, ber Skogeierforbundet om at departementet søker ekstern hjelp til å vurdere det juridiske handlingsrommet for å sikre at Stortingets bestandsmål gjennomføres.

– Det Helgesen har gjort, er å velge en så snever fortolkning av Bern-konvensjonen som det er mulig å gjøre. Vi mener den gir et mye større handlingsrom enn det regjeringen så langt har villet bruke, utdyper Lahnstein.