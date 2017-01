Ski-veteran Anita Moen lei av ulvedebatten: – De har ikke peiling på hva de snakker om

TRYSIL (VG) Den tidligere skistjernen Anita Moen (49) tror ulvedebatten hadde vært annerledes om Oslo-folk selv hadde fått merke ulvens herjinger.

Moen, som herjet i skisporet på 1990- og tidlig på 2000-tallet, er oppvokst i Trysil og har bodd der hele livet. Nå driver hun Anita Moens skiskole på stedet. Da hun var liten var hun med faren på tiurjakt, og selv har hun felt fire reinsdyr. Nå er hun lei av at ulvedebatten styres fra hovedstaden.

– Vi har skjønt at folk i Oslo ikke skjønner hvordan dyrelivet skal foregå i naturen. Det er faktisk helt hinsides at det sitter folk i Oslo og skal bestemme om utmarka når de aldri er der, sier hun.

Tør ikke leke ute

Moen forteller at hun har venninner med unger som ikke tør å leke ute lenger, og som vurderer å flytte.

– Ulven står og hyler ute ved gårdsplassen og står og ser på ungene. Når de skal følge ungene til bussen må de gå med børse, sier hun.

Skistjernen som er aktuell i forbindelse med «Mesternes mester» på NRK, peker på at hun har både gaupe, jerv, ulv og bjørn rett utenfor gjerdet sitt.

– Gjerdet ble faktisk satt opp så ikke elgen skulle tråkke opp plenen min. Men nå er det så lite elgkalv her på grunn av at ulv og bjørn er fredet. Mange argumenterer med at nesten ingen beitedyr blir tatt lenger. Det er jo fordi ingen vil drive med sauedrift lenger. Så med all den jakten som har vært på elg nå, samt det ulv og bjørn har tatt, finnes det nesten ikke elgkalv ute i skogen nå. Rådyrene er snart borte, sier Moen.

JAKTER SELV: Anita Moen har felt fire bukker selv. Her henger geviret til én av dem hjemme i Trysil. Hun forteller at hun gråt da hun felte sin første rein. Foto: Krister Sørbø , VG

– Liten respekt

Hun understreker at hun også vil ha ulv og bjørn, men at næringskjeden blir skjev slik det er nå.

Selv har hun observert gaupens paringsleik like ved huset sitt, og forteller at enkelte steder utenfor Trysil sentrum går bjørnene i folks søppeldunker fordi de ikke har nok å spise.

– Så sitter de inne i Oslo og påstår at det er for lite dyr og at de er utrydningstruet. De har ikke peiling på hva de snakker om. De sitter bare og ser på tall, og det er ikke lett å registrere dem heller. Det er derfor folk til slutt demonstrerer, for de tar ifra oss livskvaliteten vår, hevder hun.

Redd ulv skal ta hunden



Også på trening må hun forholde seg til ulv.

– Løypekjøreren der jeg går på ski nå ser ulvetråkket når han kommer med maskinen, så der har en hel flokk passert hver morgen i terrenget der jeg trener. Så når det er mørkt vil jeg ikke ha med hunden min, Max, for de kommer til å gå etter ham.

Hun mener folk som bor i områder der ulven trives, vises liten respekt fra folk i hovedstadsområdet.

– Så vi her oppe får lyst til å sette ut ulv i Nordmarka og la den ta noen jæ ... pudler, så skal vi se at pipen får en annen lyd. Det er litt respektløs overfor oss som lever i villmarken. Vi vil ha ulv og vi vil ha bjørn, men vi vil ha regulert jakt så det blir harmoni i bestanden, fastslår Moen.