Senterpartiet stiller mistillitsforslag mot Ulve-Vidar

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen blir møtt av mistillitsforslag etter å ha gått på et kraftig nederlag i i ulvstriden på Stortinget onsdag.

Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, bekrefter overfor VG at Senterpartiet vil fremme et mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Det ble klart på et gruppemøte i partiet onsdag ettermiddag.

– Vidar Helgesen er nedstemt, instruert og satt under administrasjon. Da må vi stille spørsmål om hvor stor tillit og evne statsråden har til å følge opp vedtak, sier Marit Arnstad, parlamentarisk i Senterpartiet til VG.

– Når en statsråd etter vår mening bryter opplysningsplikten, trenerer en sak også bli overstyrt av Stortinget, så er det nærliggende å spørsmålet om tilliten, sier Arnstad.

Flere nederlag



Stortingets energi- og miljøkomité kom i dag med en innstilling i den betente ulvesaken.

Her går klima- og miljøminister Vidar Helgesen på flere nederlag: Det er ikke flertall for å endre naturmangfoldloven slik Helgesen foreslår, i tillegg går et flertall av partiene inn for å endre rovviltforskriften slik at hensynet til jaktinteresser, folks frykt og distriktspolitikk skal kunne vektlegges mer slik at det kan bli enklere å felle ulv.

Stortinget ber også om at flertallets merknader skal legges til grunn for videre oppfølging av ulveforvaltningen i Norge. Ifølge Senterpartiet er dermed Helgesen i praksis satt under administrasjon av Stortinget.

Oppsiktsvekkende

– Det er ikke en eneste person i Stortinget som vil støtte lovproposisjonen som statsråden har fremlagt. Flertallet i Stortinget sier at lovendringen han foreslo var unødvendig og at lovtolkningen er utilstrekkelig. Statsråden er nå pålagt å utforme forskriften på en bestemt måte, han er pålagt å forvalte ulvepolitikken i tråd med flertallsmerknadene i innstillingen. Det er oppsiktsvekkende. Stortinget ber nå statsråden om å legge vekk sin egen lovtolkning, og heller tolke loven i tråd med det flertallet mener, sier Arnstad.

Arbeiderpartiet er helt enig:

– Dette er en instruksjon i hvordan regjeringen skal tolke lovverket. Det er en instruksjon av Vidar Helgesen. Vi er trygge på at vedtaket i Stortinget er riktig for å gjennomføre flertallets vilje, sier Arbeiderpartiets Terje Lien Aasland.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har ikke vært tilgjengelig for kommentar om Stortingets vedtak.

Rom for mer felling



Stridens kjerne er at Helgesen, hans departement og justisdepartementets lovavdelingen mener det ikke er hjemmel til å felle flere ulv fordi skadepotensialet ikke er oppfylt i henhold til naturmangfoldloven og Bern-konvensjonen.

– Hvordan skal Helgesen kunne tolke loven annerledes enn hva lovavdelingen sier er rett?

– Da lovavdelingen skulle vurdere loven, fikk det begrenset oppdrag. Det vi snakker om nå, er en utvidet mulighet til å vurdere lisensfelling av ulv etter naturmangfoldlovens paragraf C. Det er ikke vurdert av lovavdelingen, og er noe helt nytt.

Venstre på sin side mener forskriftsendringen Stortinget nå går inn for ikke er av særlig betydning fordi lov står over forskrift.

– De forsøker å instruere regjeringen til en annen forvaltning uten å endre loven, men det går ikke. Loven står over enkeltvedtak, sier nestleder Ola Elvestuen.

Det fnyser Arnstad av:

– Venstre får mene det de vil. Men det er et klart og tydelig rom innenfor dagens lover til å praktisere lovverket på en annen måte enn det regjeringen legger opp til. Høyre og Frp på Stortinget er selv med på å si at det er rom for økt felling av ulv og rom for å praktisere lovverket på en annen måte enn det regjeringen har gjort.

Får ikke til lovendring

Tidligere i vinter ba Stortinget Helgesen om å svare Stortinget om hvordan forvaltning av ulv kunne gjennomføres i tråd med Stortingets rovviltforlik. Helgesen konkluderte med at dagens lov ikke gir mer tillatelse til å felle ulv, men åpnet heller opp for å gjøre en lovendring i naturmangfoldloven – til tross for at det var i strid med samarbeidsavtalen med KrF og Venstre.

I dag ble forslaget avvist av samtlige partier. I innstillingen begrunner regjeringspartiene, KrF og Venstre dette med at de ikke vil bryte samarbeidsavtalen.

– Vi har en enighet som bygger på samarbeidsavtalen fra 2013. Det er nå fire parti som er enige om at vi ikke skal endre loven. Det er Venstre godt fornøyd med, sier Elvestuen i Venstre.

– Det er en seier for norsk natur og den forvaltningen vi har når lovverket ikke blir uthulet av endringer uten utredning, sier Elvestuen til VG.