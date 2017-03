Roet ulvegemyttene i Høyre

Klimaminister Vidar Helgesen (H) har midlertidig roet gemyttene blant ulvemotstanderne i sitt eget parti ved å åpne for en forskriftsendring.

Onsdag ettermiddag hadde Høyre gruppemøte på Stortinget. Den betente ulvesaken sto ifølge Aftenposten ikke på sakslisten, men ble likevel et tema.

Stortingsrepresentantene Gunnar Gundersen og Ingjerd Schou hadde på forhånd bestemt seg for å spørre klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) om mulighetene for å endre rovviltforskriften.

De mener det vil gjøre det enklere å tillate ulvejakt og slik oppfylle Stortingets rovviltforlik. Mens Stortinget må vedta lovendringer, kan departementet selv endre forskrifter.

Høyres ulveopprører: Lovforslaget er et skuespill

Fornøyde med svar



Etter gruppemøtet var både Gundersen og Schou tilfredse med svaret de hadde fått fra statsråden:

– Han svarte at en forskriftsendring er uproblematisk. Da må regjeringen gjøre det, sier Gundersen til VG.

Schou hadde oppfattet svaret fra Helgesen noe mindre kategorisk:

– På direkte spørsmål om det er mulig å gjøre forbedringer i forskriften, bekreftet statsråden at det er mulig å gjøre, sier hun til VG.

Les også: Intern ulve-uenighet i Venstre

ULVEOPPRØRER: Stortingsrepresentant Gunnar Gundersen (H) fra Hedmark mener klimaministeren må endre rovviltforskriften slik at flere ulv kan skytes. Foto: Terje Bringedal , VG

– Dyp forsømmelse



Parlamentarisk leder i Høyre, Trond Helleland, vil ikke kommentere hva som blir diskutert på interne gruppemøter. Det vil heller ikke klimaminister Vidar Helgesen.

– Jeg kommer ikke til å referere fra en intern diskusjon på Høyres gruppemøte, skriver han i en SMS til VG.

– På generelt grunnlag kan jeg si at det ikke er veldig komplisert å endre forskrifter, men en forskrift må alltid være innenfor loven.

Gunnar Gundersen har vært blant Helgesens sterkeste kritikere etter at statsråden stoppet lisensjakt på 32 ulv like før jul. Selv om han er glad for det han oppfatter som positive signaler fra statsråden, sier han seg ikke fornøyd før rovviltforskriften er endret slik at den er i overensstemmelse med naturmangfoldloven.

Les også: Hunden Ludvig (8) ble drept og spist av ulv

– Det er helt uforståelig at det ikke allerede er gjort. Det er en dyp forsømmelse fra departementet, mener Gundersen.

– Dette bør være en sak regjeringen har stort fokus på å rydde opp i så fort som mulig. Hvis regjeringen skjønner den situasjonen vi har ute, endrer de forskriften i løpet av noen få dager.

Møtes av demonstranter



Torsdag starter Høyres landsmøte på Gardermoen, og ifølge Dagbladet vil delegatene bli møtt av ulvedemonstranter.

Ingjerd Schou sier at hun er opptatt av at ulveforliket oppfylles, og at folk i distriktene skal vite at det er det Høyre på Stortinget arbeider for.

– Lovforslaget skal behandles i Stortinget, men det er ikke tilstrekkelig til å kunne gjennomføre forliket i Stortinget. Det må komme mer til, og den myndigheten ligger i departementet, sier hun.

Se video: Møtte nærgående ulv i Østmarka: – Den fulgte etter oss