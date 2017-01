Regjeringen: Starter radiomerking av potensiell skade-ulv

Regjeringen har bestemt at flere ulveflokker skal radiomerkes med halsbånd for å kartlegge potensielt skadelig atferd og nærhet til folk.

Merkingen skal trolig starte allerede kommende uke ved at Statens Naturoppsyn bruker helikopter for å spore opp ulv i Slettåsreviret i Hedmark, og deretter bedøver dyrene for å feste radio-halsbåndene.

Klimaminister Vidar Helgesen (H) opplyser til VG at dette er første svar i arbeidet med å skaffe mer kunnskap om mulig skadepotensiale i ulvesonen.

Skal vurdere skadepotensialet



– Når det nå er mer ulv enn før, må vi vurdere om det øker faren for skade. Vi har sagt at vi kommer til å vurdere skadepotensialet. Vi har vurdert hvordan det best kan gjøres, og kommet frem til at med radiomerking så vil vi få økt kunnskap i realtid om både atferd og skadepotensiale - også i nærheten av folk, sier Helgesen til VG.

Den første uken i det nye året er han blitt utsatt for et fyrverkeri av sterke reaksjoner, busslaster med demonstranter og argumenter mot beslutningen fra før jul om å bare tillate felling av 15 av 47 ulv som rovviltnemndene ville ta ut.

Nå sender regjeringen og «ulveminister» Helgesen ut signaler om at de virkelig ønsker å kartlegge ulvens bevegelser i realtid så raskt som mulig.

ULV UTEN HALSBÅND: Nordisk ulv i lek innenfor gjerdene i dyreparken på Langedrag. Foto: Jan Petter Lynau , VG

– Vanligvis blir radiomerking av ulv brukt i forskningsøyemed. Nå vil dere ta det i bruk som en del av ulveforvaltningen?

– Det skal fortsatt brukes i forskning. Men fordi det er mer ulv enn før, og fordi situasjonen nå krever dokumentert kunnskap om skadepotensiale og ulvens atferd, så vil vi sørge for en mer løpende informasjon om ulv, svarer Vidar Helgesen.

– Er det kapasitet nok til en så omfattende radiomerking og løpende kartlegging?



– Den begrensende faktor akkurat nå er tilgangen på halsbånd. Men dette er i ferd med å løse seg. Det blir også bestilt nye halsbånd i løpet av noen uker. Etter hva fagfolkene sier, skal det være mulig å radiomerke alle individene i bestemte flokker, svarer Helgesen.

ULV MED HALSBÅND: En radiomerket ulv fotografert på lang avstand på Nesoddlandet i Akershus i 2012. Foto: Jens Christian Mitchell , NTB scanpix

I praksis er det Statens Naturoppsyn som skal foreta den nye radiomerkingen og kartleggingen av ulv.

– Vi tar folks bekymring for ulv på alvor. Ulven kan komme folk for nær og oppføre seg unormalt. Hensikten med tiltaket er blant annet å finne ut om ulvene har endret atferd og viser mindre skyhet overfor folk. Hvis det er tilfelle kan det gjøre det aktuelt å ta ut flere ulver, sier Vidar Helgesen.

Kontroversielt



Radiomerking av ulv i stor skala, er ikke problemfritt, ifølge ulveekspert John Durrus Linnell, som er seniorforsker ved Norsk institutt for naturforsking.

– Jeg har drevet med øremerking av ulv i 25 år, som en forskningsmetode. Og som forskningsmetode er det et av de viktigste verktøyene vi har. Men det er noe helt annet å bruke det i en forvaltningskontekst, sier Linnell til VG.

Han advarer mot at radiomerking også kan gi en falsk trygghet i kartleggingen.

– Man kan aldri ha halsbånd på alle ulver, så selv om de henger halsbånd på en eller to av ulvene i en flokk, så gjenstår alle i flokken som ikke har halsbånd. Og I tillegg har du de ulvene som kommer inn over grensen fra Sverige. Det skaper et falskt inntrykk av at man har kontroll, sier ulveforskeren som også peker på kostnadene ved en storstilt radiomerking og følge-kartlegging av ulven.

Mener regjeringen har handlingsrom



– Jeg er ikke bare negativ, men jeg håper de har tenkt gjennom dette veldig nøye og at de har en plan. For dette kan bli utrolig kontroversielt og skape flere ulemper enn fordeler, sier Linnell.

Direktør Erik Lahnstein i Skogeierforbundet møtte Helgesens statssekretær Lars Andreas Lunde (H) fredag ettermiddag:

– Han bekreftet overfor oss at de ønsker å vurdere alle muligheter for å sikre at Stortingets bestandsmål følges opp, men presiserte at de må følge loven. Det er vi fornøyd med. Men vi mener at de har et større handlingsrom enn det regjeringen selv ser, dersom det finnes politisk vilje, sier Lahnstein til VG.

Lahnstein var selv tidligere statssekretær for Senterpartiet i den rødgrønne regjeringen.