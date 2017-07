Ordførerne i ulvesonen stoler ikke på Helgesens ulveforskere – ruster til ny ulvekamp

Lokalpolitikerne i ulvekommunene Trysil og Elverum ruster nå til det endelige slaget om ulvens fremtid i Norge, og ønsker å starte sitt eget forskningsprosjekt om ulvens genetiske opphav.

Ordførerne Erik Sletten (Sp) og Erik Hanstad (H) har så lav tillit til Miljødirektoratet og klimaminister Vidar Helgesen (H), at de vurderer å starte sin egen utredning for å kartlegge hvor den norske ulven kommer fra.

– Stemmer ulven fra en garasje i Latvia? Eller er den en del av en ulvestamme vi er forpliktet til å ta vare på? Svaret er jo avgjørende for om folk i ulvesonen skal akseptere lavere livskvalitet ved å ha ulven i sitt nabolag, sier Sletten til VG.

Pålagt å utrede



Våren 2016 ble Helgesen pålagt av Stortinget å bestille en uavhengig utredning av den genetiske opprinnelsen til ulvestammen i Norge. Vedtaket var en del av ulveforliket mellom Høyre, Frp, Ap og KrF.

Hensikten var å fastslå om ulven er en den del av norsk natur som Norge er forpliktet til å beskytte etter Bernkonvensjonen og den norske naturmangfoldloven – eller om ulvestammen er en «innvandrer» som Norge ikke har noe ansvar for.

To faser



MØTER MOTSTAND: Ordførerne fra ulvesonen har ikke tillit at klima og miljøminister Vidar Helgesen (H) kan få fram en uavhengig studie om ulvens genetiske opphav. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Men det skulle gå 13 måneder fra Stortingets pålegg, til regjeringen rullet ut en plan for denne utredningen. Den kom i forrige uke, og skal gå i to faser:

** I sommer skal tre amerikanske forskere gjennomgå og kvalitetssikre eksisterende studier og kunnskap om den norske ulvens genetikk, og skal avgi en rapport innen 1. september.

** I september skal Miljødirektoratet utlyse et oppdrag til fagmiljøer over hele Europa, som skal analysere DNA-prøver for å undersøke hvor ulven i Skandinavia kommer fra, og om det er innblanding av hund i arvematerialet, slik noen har hevdet.

Null tillit



Anders Nyhus er gruppeleder for Høyre i Trysil. Han sier til VG at han har null tillit til at Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet kan lede en uavhengig undersøkelse. Derfor ønsker han at kommunene går sammen om sin egen:

– Den rådende teorien er at ulven har vandret inn fra Finland og Russland, men andre sier at dette ikke er riktig. Opphavet er helt avgjørende for om den ulvestammen skal klassifiseres som rødlistet og truet, eller om den er en innvandrende og fremmed art på linje med for eksempel villsvin, sier Nyhus.

MERKING: Ulver i Slettås-reviret i Trysil ble i januar i år merket og påmontert sendere slik at de kan følges ned på minuttnivå. FOTO: FRODE HANSEN, VG

Vil bruke ulvepenger



Han har fått støtte fra ordførerne i Trysil og Elverum. Nyhus vil bruke av de 20 millioner kronene som kommunene er tilbudt fra regjeringen til såkalte avbøtende tiltak, til å finansiere en egen studie:

– Utfallet er avgjørende for oss. Derfor må studien sikres full uavhengighet, for eksempel i regi av Utmarkskommunenes Sammenslutning, sier Anders Nyhus.

– Jeg støtter ideen om at kommunene setter i gang et prosjekt uavhengig av regjeringen. Det viktigste er at folk har tillit til resultatet, sier ordføreren i Elverum, Erik Hanstad (H) til VG.

På Stortingets siste møtedag før sommerferien, forslo Høyres fremste ulveopprører Gunnar Gundersen fra Hedmark at utredningen skulle overlates til Forskningsrådet. Men han fikk bare støtte fra Sp, og forslaget ble nedstemt.

Gundersen sa til VG i desember at han ikke vil gi seg før Helgesen gir opp eller går av.

Synd de ikke har tillit



Statssekretær Lars Andreas Lunde (H) i Klima og miljødepartementet mener at det er liten grunn for kommunene til å være bekymret:

– Det er selvfølgelig synd at kommunene ikke har tillit til Miljødirektoratet. Jeg vil understreke at Miljødirektoratets oppfølging fullt ut er i samsvar med Stortingets vedtak, og det er brukt mye ressurser på å sikre størst mulig grad av uavhengighet i selve utredningen, skriver Lunde i en epost til VG.

– Hva vil departementet gjøre for å sikre tillit rundt egen utredning?

– Det er viktig å understreke at utredningen skal gjennomføres av uavhengige internasjonale forskere, og ikke av Miljødirektoratet. Først skal tre uavhengige, amerikanske forskere gjennomgå det eksisterende kunnskapsgrunnlaget. Neste fase er å sette ut et oppdrag som i all hovedsak vil bestå i å gjøre omfattende nye analyser av DNA-materiale av ulv. Oppdraget vil utlyses internasjonalt. Vi vil sette grunnleggende krav om habilitet og uavhengighet, svarer Lunde.

